Kantauri Fest desvela los secretos del mar

Que al puerto de Zierbena se puede ir habitualmente a pasear al ladito del mar y a comer bien, eso lo sabe todo el mundo. Y lo que también muchas personas ya saben, porque son varios años de celebración y se apunta siempre mucha gente, es que hay un fin de semana especial en el que la oferta gastronómica se multiplica. Es el finde del Kantauri Fest, que vuelve la semana que viene, para comenzar bien el mes de octubre. Así es como los días 4 y 5 la localidad marinera reconvierte sus espacios para dar cabida a terrazas gastronómicas con todo tipo de recetas, catas y showcookings con degustación, muchos pintxos y mucho marisco.

Eso en lo que se refiere a la oferta culinaria, que no lo es todo. En la agenda hay también conciertos, un mercado cargado de producto marinero (ropa, complementos, decoración y bisutería), travesías acuáticas, talleres infantiles y bautismos de buceo, además de concentración de embarcaciones tradicionales en las que se puede subir y realizar algunas actividades –esto en horario de 11:00 a 20:00 el sábado y de 11:00 a 15:00 el domingo–.

Para apuntarse a alguna de las catas comentadas sobre producto del mar o showcookings, sólo hay que dirigirse a la web kantaurifest.eus y elegir entre un abanico amplio. El primer día, por ejemplo, Elena Urigüen invita a descubrir el maridaje del arroz de roca y el txakoli entre las 12:30 y las 13:30, para pasarse a las 14:00 a las albóndigas de bonito en salsa verde con vinos atlánticos. A esa hora Ales Rueda presentará los vinos más cañeros de Galicia acompañados del mejor producto Galizia Calidade. En esta carta hay también cócteles de aperitivo, Pét-Nat o nuevos vinos de refresco, un tiempo para los vinos de ciudades porteñas (Oporto, Burdeos, San Francisco y Ciudad del Cabo, capitales mundiales del vino), la pareja txakoli-Idiazabal, las cervezas artesanas que se elaboran en la costa...

Catas y degustaciones

Para el domingo, entre otras muchas posibilidades gastronómicas, destaca el menú organizado a la una y a las 14:30 por la Cofradía de la Putxera: guisos marineros con pan de masa madre de Crosta y txakoli berezia de Enkarterri. El único problema de sentarse a esa mesa es que no se podrá acudir a la llamada de la trufa y los vinos blancos con madera, de la mano de Juanan Bilbao, y de los rosados frescos y sin complejos que Nerea Cuenco va a recomendar para acompañar al bacalao (ambas degustaciones a las 13:00) o de vinos espumosos de los acantilados del sur de Inglaterra al Penedès y de Vermut Txurrut, de Enkarterri, y sus pintxos (estas a las 14:30).

Si se prefiere ir directamente a las terrazas gastronómicas, allí se podrá comer jamón, ostras, mejillones, caracolillos, nécoras, quisquillón, gyozas caseras, quesadillas, percebes, marmitako y garbanzo con bogavante, sardinas, surtido de sushi (maki, uramaki y nigiri), las conservas de Cusumano, quesos de medio mundo, empanadas y empanadillas, gildas y pintxos de Enkarterri, y beber vermut de la zona, cervezas, vinos blancos, espumosos, cavas y txakoli de Bizkaia. Y para rematar, gintonics.

Para quienes acudan a Kantauri Fest con niños y niñas, es bueno saber que vuelve a haber talleres gastronómicos para mayores de 6 años (por seis euros). Vienen llenos de recetas internacionales (como los tacos y el nigiri), pero también van a aprender a elaborar algo tan de aquí como la goxua.

