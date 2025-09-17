Programa de las fiestas de Zalla 2025 Consulta la agenda de actividades, actuaciones y conciertos que se celebran del 26 de septiembre al 6 de octubre

El Día de Gangas es uno de los actos más multitunarios de estos festejos.

Laura González Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

La localidad encartada de Zalla celebra las fiestas de San Miguel del 26 de septiembre al 6 de octubre. Este es el programa completo de actividades, espectáculos y conciertos.

Viernes 26 de septiembre

20:00 Apertura de la txosnas

20:30 Pregoi txiki y pregón con Ibai Lorak

21:30 Verbena con Gora Herria

Sábado 27 de septiembre

10:30 Carrera ciclista BTT xco Ausarten Kopa.

12:30 Juegos Infantiles

13:00 Inscripción para el concurso de marmitako

15:00 Comida popular

17:00 Sobremesa con DJ Mortan Kombat

18:30 Actuación infantil con Euskal Jaia

19:00 Juegos entre comparsas

20:00 Elektrotxaranga Zaprist por las calles de Zalla

20:00 Puntu morea itinerante

20:00 Teatro en el Zalla zine-antzokia: «Pensionistas»

23:00 Concierto del grupo Garena

00:00 Concierto del grupo Naxker

01:30 DJ Zabal

Domingo 28 de septiembre

10:00 Carrera interescuelas de ciclismo

12:00 Actuación infantil con Antxo eta Pantxa

13:00 Campeonato de rana

17:00 Campeonato de tiragomas

18:30 Alarde de danzas con Ibai Lorak

20:00 Espectáculo circense Finito Infinito con la compañía Trotamundos

Lunes 29 de septiembre SAN MIGUEL

17:00 Juegos infantiles y juegos de madera de la mano de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Zalla

18:00 Chocolatada

18:00 Lunch para la 3ª edad a cargo de Indartu Taldea y actuación de la fanfarria Rioja Express

19:00 Pasacalles con Ibai Lorak

Viernes 3 de octubre

17:30 Taller de Percusión para todas las edades

19:30 Inscripción concurso de tortillas

20:00 Juegos entre comparsas

21:00 Festival de Pelota a mano en el frontón Mimetiz 21:30 Bertso gaua con jóvenes bertsolaris de Zalla

22:00 Bertsio gaua

Sábado 4 de octubre

12:00 Puntu morea

12:30 Masterclass de Zumba para todos los públicos

12:30 Taller de circo infantil

13:00 Inscripción para el concurso de paellas

13:00 Música con la charanga El Despiste

15:00 Comida popular

16:00 Bingo musikatua

18:30 Actuación infantil con DJ Kaktus

18:30 Romería guiada con Saltoka

20:00 Elektrotxaranga Skapie

22:00 Concierto del grupo Zea Mays

00:00 Verbena con el grupo Musutruk

03:00 DJ Dreiky

Domingo 5 de octubre

12:30 Castillos hinchables

13:00 Actuación musical callejera con Macadam Farm

13:00 Concierto de txistus con Ibai Lorak

19:00 Concierto de la Banda Musical Azkoaga

21:00 Concierto del grupo Txapela Brava

Lunes 6 de octubre GANAS EGUNA

10:00 Apertura de la Feria

Desde las 10:00 Demostración de elaboración de queso fresco

10:30 Inicio de quinielas de pesaje de un ejemplar de Ganado mayor

11:00-12:30 Taller de hilado y demostración de elaboración de txapela. Muturbeltz

11:00 Txikigune: talleres e hinchables

11:00 Apertura de «Tipula Morea Gunea»

12:00 Paseos infantiles en calesa y carro de bueyes

12:30 Degustación de txahala con la colaboración de carnicerías locales

12:30 Desafío esquile de oveja Zalla-Karrantza

13:15 Concurso de pesaje

13:00 Bertso-poteoa Aitor Bizkarra y Miren Amuriza

13:30 Entrega de premios «Gangas Eguna» (Plaza Euskadi)

17:00 Verbena con Luhartz

19:00 Herri Kirolak

Temas

Zalla

Audiencias