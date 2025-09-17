El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Día de Gangas es uno de los actos más multitunarios de estos festejos. L. G.

Programa de las fiestas de Zalla 2025

Consulta la agenda de actividades, actuaciones y conciertos que se celebran del 26 de septiembre al 6 de octubre

Laura González

Laura González

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:21

La localidad encartada de Zalla celebra las fiestas de San Miguel del 26 de septiembre al 6 de octubre. Este es el programa completo de actividades, espectáculos y conciertos.

Viernes 26 de septiembre

20:00 Apertura de la txosnas

20:30 Pregoi txiki y pregón con Ibai Lorak

21:30 Verbena con Gora Herria

Sábado 27 de septiembre

10:30 Carrera ciclista BTT xco Ausarten Kopa.

12:30 Juegos Infantiles

13:00 Inscripción para el concurso de marmitako

15:00 Comida popular

17:00 Sobremesa con DJ Mortan Kombat

18:30 Actuación infantil con Euskal Jaia

19:00 Juegos entre comparsas

20:00 Elektrotxaranga Zaprist por las calles de Zalla

20:00 Puntu morea itinerante

20:00 Teatro en el Zalla zine-antzokia: «Pensionistas»

23:00 Concierto del grupo Garena

00:00 Concierto del grupo Naxker

01:30 DJ Zabal

Domingo 28 de septiembre

10:00 Carrera interescuelas de ciclismo

12:00 Actuación infantil con Antxo eta Pantxa

13:00 Campeonato de rana

17:00 Campeonato de tiragomas

18:30 Alarde de danzas con Ibai Lorak

20:00 Espectáculo circense Finito Infinito con la compañía Trotamundos

Lunes 29 de septiembre SAN MIGUEL

17:00 Juegos infantiles y juegos de madera de la mano de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Zalla

18:00 Chocolatada

18:00 Lunch para la 3ª edad a cargo de Indartu Taldea y actuación de la fanfarria Rioja Express

19:00 Pasacalles con Ibai Lorak

Viernes 3 de octubre

17:30 Taller de Percusión para todas las edades

19:30 Inscripción concurso de tortillas

20:00 Juegos entre comparsas

21:00 Festival de Pelota a mano en el frontón Mimetiz 21:30 Bertso gaua con jóvenes bertsolaris de Zalla

22:00 Bertsio gaua

Sábado 4 de octubre

12:00 Puntu morea

12:30 Masterclass de Zumba para todos los públicos

12:30 Taller de circo infantil

13:00 Inscripción para el concurso de paellas

13:00 Música con la charanga El Despiste

15:00 Comida popular

16:00 Bingo musikatua

18:30 Actuación infantil con DJ Kaktus

18:30 Romería guiada con Saltoka

20:00 Elektrotxaranga Skapie

22:00 Concierto del grupo Zea Mays

00:00 Verbena con el grupo Musutruk

03:00 DJ Dreiky

Domingo 5 de octubre

12:30 Castillos hinchables

13:00 Actuación musical callejera con Macadam Farm

13:00 Concierto de txistus con Ibai Lorak

19:00 Concierto de la Banda Musical Azkoaga

21:00 Concierto del grupo Txapela Brava

Lunes 6 de octubre GANAS EGUNA

10:00 Apertura de la Feria

Desde las 10:00 Demostración de elaboración de queso fresco

10:30 Inicio de quinielas de pesaje de un ejemplar de Ganado mayor

11:00-12:30 Taller de hilado y demostración de elaboración de txapela. Muturbeltz

11:00 Txikigune: talleres e hinchables

11:00 Apertura de «Tipula Morea Gunea»

12:00 Paseos infantiles en calesa y carro de bueyes

12:30 Degustación de txahala con la colaboración de carnicerías locales

12:30 Desafío esquile de oveja Zalla-Karrantza

13:15 Concurso de pesaje

13:00 Bertso-poteoa Aitor Bizkarra y Miren Amuriza

13:30 Entrega de premios «Gangas Eguna» (Plaza Euskadi)

17:00 Verbena con Luhartz

19:00 Herri Kirolak

