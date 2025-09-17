Programa de las fiestas de Zalla 2025
Consulta la agenda de actividades, actuaciones y conciertos que se celebran del 26 de septiembre al 6 de octubre
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:21
La localidad encartada de Zalla celebra las fiestas de San Miguel del 26 de septiembre al 6 de octubre. Este es el programa completo de actividades, espectáculos y conciertos.
Viernes 26 de septiembre
20:00 Apertura de la txosnas
20:30 Pregoi txiki y pregón con Ibai Lorak
21:30 Verbena con Gora Herria
Sábado 27 de septiembre
10:30 Carrera ciclista BTT xco Ausarten Kopa.
12:30 Juegos Infantiles
13:00 Inscripción para el concurso de marmitako
15:00 Comida popular
17:00 Sobremesa con DJ Mortan Kombat
18:30 Actuación infantil con Euskal Jaia
19:00 Juegos entre comparsas
20:00 Elektrotxaranga Zaprist por las calles de Zalla
20:00 Puntu morea itinerante
20:00 Teatro en el Zalla zine-antzokia: «Pensionistas»
23:00 Concierto del grupo Garena
00:00 Concierto del grupo Naxker
01:30 DJ Zabal
Domingo 28 de septiembre
10:00 Carrera interescuelas de ciclismo
12:00 Actuación infantil con Antxo eta Pantxa
13:00 Campeonato de rana
17:00 Campeonato de tiragomas
18:30 Alarde de danzas con Ibai Lorak
20:00 Espectáculo circense Finito Infinito con la compañía Trotamundos
Lunes 29 de septiembre SAN MIGUEL
17:00 Juegos infantiles y juegos de madera de la mano de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Zalla
18:00 Chocolatada
18:00 Lunch para la 3ª edad a cargo de Indartu Taldea y actuación de la fanfarria Rioja Express
19:00 Pasacalles con Ibai Lorak
Viernes 3 de octubre
17:30 Taller de Percusión para todas las edades
19:30 Inscripción concurso de tortillas
20:00 Juegos entre comparsas
21:00 Festival de Pelota a mano en el frontón Mimetiz 21:30 Bertso gaua con jóvenes bertsolaris de Zalla
22:00 Bertsio gaua
Sábado 4 de octubre
12:00 Puntu morea
12:30 Masterclass de Zumba para todos los públicos
12:30 Taller de circo infantil
13:00 Inscripción para el concurso de paellas
13:00 Música con la charanga El Despiste
15:00 Comida popular
16:00 Bingo musikatua
18:30 Actuación infantil con DJ Kaktus
18:30 Romería guiada con Saltoka
20:00 Elektrotxaranga Skapie
22:00 Concierto del grupo Zea Mays
00:00 Verbena con el grupo Musutruk
03:00 DJ Dreiky
Domingo 5 de octubre
12:30 Castillos hinchables
13:00 Actuación musical callejera con Macadam Farm
13:00 Concierto de txistus con Ibai Lorak
19:00 Concierto de la Banda Musical Azkoaga
21:00 Concierto del grupo Txapela Brava
Lunes 6 de octubre GANAS EGUNA
10:00 Apertura de la Feria
Desde las 10:00 Demostración de elaboración de queso fresco
10:30 Inicio de quinielas de pesaje de un ejemplar de Ganado mayor
11:00-12:30 Taller de hilado y demostración de elaboración de txapela. Muturbeltz
11:00 Txikigune: talleres e hinchables
11:00 Apertura de «Tipula Morea Gunea»
12:00 Paseos infantiles en calesa y carro de bueyes
12:30 Degustación de txahala con la colaboración de carnicerías locales
12:30 Desafío esquile de oveja Zalla-Karrantza
13:15 Concurso de pesaje
13:00 Bertso-poteoa Aitor Bizkarra y Miren Amuriza
13:30 Entrega de premios «Gangas Eguna» (Plaza Euskadi)
17:00 Verbena con Luhartz
19:00 Herri Kirolak
