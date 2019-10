La prórroga del Brexit continúa en la recámara, a la espera de Westminster El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, al finalizar la cumbre. / Olivier Hoslet/ EFE La UE se alía con Johnson en la presión a los Comunes, aunque otro rechazo la obligaría a ser flexible para evitar un divorcio caótico SALVADOR ARROYO Sábado, 19 octubre 2019, 02:08

Jean-Claude Juncker remarcó el jueves que el acuerdo del Brexit es tan «justo y equilibrado» que hace innecesaria «cualquier tipo de prórroga». Ayer insistió en que «no creemos que sea posible». Incluso la descartó de forma expresa. ¿Pero es así? ¿La UE está tan exhausta del embrollo que romperá unilateralmente la baraja el día 31? Improbable. El objetivo del presidente de la Comisión Europea no ha sido otro que el de cargar presión sobre Westminster para evitar hoy el cuarto rechazo a un pacto de 'buen divorcio'.

Por puro pragmatismo, él y los líderes de los Veintisiete se han convertido en aliados de Boris Johnson en esa estrategia, como en su día lo fueron de Theresa May. Pero si Londres solicitase la extensión del artículo 50 (el que regula el Brexit), la Unión Europea tendría que salvar la «irritación» interna y lo concedería. Primero, porque ningún país querría ser señalado como responsable. Y segundo, porque la esencia no ha cambiado: Reino Unido se quiere ir y la UE respeta su voluntad, pero no será ella la que precipite un divorcio traumático; la que 'expulse' por acción u omisión a los británicos.

En vísperas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, cuando el acuerdo solo se acariciaba, las delegaciones tenían señalado el escenario de una prórroga como posible. Incluso como 'muy posible'. En la primera jornada de reunión, ya con el pacto ratificado, fuentes diplomáticas hablaban de que «desaparece todo lo relacionado con la prórroga… hasta el sábado». Oficialmente solo Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, se ha desviado de la táctica de presión sobre Westminster entreabriendo la ventana: «Si piden una extensión no sé lo que pasaría, tendría que consultar a los Estados miembros».

Una respuesta quizás sincera, pero demasiado suave en un contexto de declaraciones de carga sobre Westminster. «La situación sería extremadamente complicada si el acuerdo es rechazado», insistía ayer Juncker en la última jornada de la cumbre. Y con él, Leo Varadkar, el primer ministro irlandés («sería un error»), o el francés Emmanuel Macron, que deslizaba un «creo que no aceptaríamos más demoras. Hay que poner fin a estas negociaciones y pasar a la relación futura».

¿Y Angela Merkel? La alemana, en la línea de Tusk, no se percibió tan beligerante. Eludió la rotundidad en público. «Tenemos que esperar y ver». En privado habría compartido con sus colegas el carácter inevitable de la prórroga si los parlamentarios británicos tumban el acuerdo.

Elecciones o referéndum

La diferencia entre ese (todavía hoy) posible rechazo y los tres anteriores es Boris Johnson (tiene más controlados a los suyos que Theresa May), los doce días que quedan para el Brexit, y una crisis política doméstica en rompan filas. La Cámara de los Comunes exigió al primer ministro un acuerdo. 'BoJo' se quería ir sin acuerdo, el Parlamento le exigió uno. «Ya lo tiene así que puede decirles ¿para qué me pedís una extensión si ya hay acuerdo?», simulaba una fuente diplomática. En suma, que si a Johnson no le cuadran los números en la votación de hoy, todo podría precipitarse hacia la convocatoria de nuevas elecciones e incluso de un segundo referéndum. Dos escenarios límite que refuerzan la tesis de que la prórroga continúa en la recámara de Bruselas.