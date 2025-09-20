El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
El humo de los incendios cubre Gaza City, donde aún queda medio millón de residentes. EFE

Hamás amenaza con convertir Gaza City en un «cementerio de soldados»

El ejército israelí teme que mueran rehenes mientras EE UU arroja un halo de pesimismo al creer que quedan menos de una decena con vida

T. Nieva

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:00

Hamás volvió a publicar este sábado fotografías de los rehenes que continúan en su poder con una leyenda que aconsejaba a sus familias despedirse de ... ellos. «Debido a la negativa de Netanyahu y a la capitulación de Eyal Zamir (jefe del Estado Mayor hebreo), una imagen de despedida mientras comienza la operación militar en la ciudad de Gaza», es el mensaje que acompaña a las imágenes, que ya habian sido divulgadas en las primeras horas de la invasión de la capital de la Franja. La milicia difundió las fotos el mismo dia en que se convocaron nuevas manifestaciones contra el primer ministro, que atrajeron a decenas de miles de manifestantes en todo el país, algunas de ellas acompañadas de mensajes muy duros contra el jefe del Gobierno. «Netanyahu pasará a la Historia como un asesino», proclamó la madre de un rehén en una de las concentraciones.

