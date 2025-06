La Flotilla desoye las amenazas de Israel y avanza hacia Gaza

Cuando acaba de cumplirse un mes del ataque con drones israelíes que frustró el intento del buque 'Conscience' de llevar a Gaza toneladas de ayuda ... humanitaria, la Flotilla de la Libertad vuelve a avanzar hacia la Franja. El desafío lo protagoniza esta vez la embarcación 'Madleen', que partió el domingo del puerto italiano de Catania con 12 activistas, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, la eurodiputada Rima Hassan y el cooperante español Sergio Toribio. Sin embargo, saben que la misión tiene escasas posibilidad de éxito tras advertirles Tel Aviv de que serán detenidos.

El ministro de Defensa hebreo, Israel Katz, ha avisado a los integrantes de la Flotilla de que las fuerzas de seguridad les cortarán el paso cuando se encuentren a unas 100 millas náuticas (unos 185 kilómetros) de la costa, una situación que podría darse este lunes, según precisó este sábado a Europa Prees el español Sergio Toribio. «Israel no nos puede detener, no tienen derecho sobre nosotros, y menos en aguas palestinas en las que no tienen más que un ejército invasor», denunció.

El 'Madleen', un velero de 18 metros bautizado en honor a una pescadora gazatí, ya está siendo testigo del acecho israelí. «Desde que entramos en aguas internacionales en la zona de Grecia tenemos tres drones sobrevolando en todo momento el barco», aseguró Toribio tras detallar que solo pretenden entregar suministros básicos a una población al borde de la hambruna. «Llevamos 200 kilos de arroz, productos de higiene, prótesis infantiles, muletas».

El viaje tampoco ha estado exento de sobresaltos ya que el barco se vio involucrado el jueves en el rescate de cuatro migrantes que trataban de cruzar el Mediterráneo procedentes de Libia y que se lanzaron al mar para esquivar una interceptación de la Guardia Costera del país africano. A causa de ello, la travesía se ha dilatado ya que tuvieron que retroceder hacia el sur de la isla de Creta para que un barco de Frontex recogiera a los indocumentados.

Desobediencia

Entre las organizaciones que integran la Flotilla están la española Rumbo a Gaza, la Canadian Boat to Gaza, la turca IHH, Ship to Gaza (Suecia y Noruega) y la estadounidense US Boat to Gaza. Todas reivindican la importancia del Derecho Internacional a través de la desobediencia civil y la acción no violenta. Una filosofía que han aplicado en los reiterados intentos de llevar ayuda a Gaza desde que Israel impuso un bloqueo marítimo en 2007.

Uno de los episodios más sangrientos lo sufrieron en 2010, cuando el violento abordaje de la Marina israelí contra seis embarcaciones de la Flotilla dejó una decena de muertos y más de 60 heridos en aguas internacionales del Mediterráneo.