La familia de los rehenes Bibas se aferra a la última esperanza

Las familias de los cuatro rehenes cuyos cadáveres han sido entregados este jueves por Hamás tratan de aferrarse a la esperanza. Según la milicia palestina, los ataúdes negros contienen los restos mortales de Oded Lifshitz (83 años) y Shiri Bibas (34) junto a sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, que tenían apenas 4 años y 9 meses, respectivamente, cuando fueron secuestrados de su casa el 7 de octubre de 2023. Los allegados de las Bibas siguen esperando noticias, mientras los forenses ya han confirmado que Lifshitz se encuentra entre los fallecidos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) prepararon una ceremonia respetuosa en Gaza, con la presencia de un rabino, para recibir los restos. Los cuerpos fueron colocados en ataúdes envueltos en banderas israelíes y transportados por tropas israelíes en vehículos militares. Desde allí, han sido trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, donde se están identificando los cadáveres, un proceso que podría alargarse hasta 48 horas.

No son momentos fáciles para la familia de Ode Lifshitz. «Durante 502 días, hemos esperado y rezado por un final diferente. Hasta que no tengamos certeza absoluta, nuestro viaje no terminará. Y aún después de eso, seguiremos luchando hasta que se entregue al último rehén», reafirmaban su compromiso con el resto de las víctimas.

«Como un perro»

«Hasta que estemos seguros de que no cometieron ningún error, solo entonces recibiremos la respuesta y eso será todo», expresaba el miércoles por la noche Yizhar Lifshitz, el hijo de Oded, en declaraciones al medio digital Ynet. La poca información que recibió sobre las primeras semanas de cautiverio de su padre le hizo sentir que «hubiera preferido saber que fue asesinado el 7 de octubre, fuera de su casa en Niz Oz, en lugar de tener que pasar por todo este sufrimiento y tortura». Lamenta que sufrió su cautiverio en soledad y murió tratado «como un perro» en Gaza.

«Su vida terminó de una manera trágica y humillante, inmerecida y degradante», relata Yizhar. «Su casa fue incendiada, su esposa fue secuestrada y golpeada, algo que él pudo haber presenciado». El hijo de Oded se muestra apenado porque murió «sin familia, sin hijos, sin un final».

Lifshitz y su mujer Yocheved fueron tomados como rehenes por separado de su casa en el kibutz Nir Oz en la mañana del ataque del 7 de octubre. La esposa fue liberada el 23 de octubre de 2023, junto con su compañera de cautiverio Nurit Cooper, y desde entonces esperaba la vuelta a casa de su marido. La pareja, que estuvo entre los fundadores del enclave, fue activista por la paz durante toda su vida y transportaba regularmente pacientes desde Gaza para recibir atención médica en hospitales de todo Israel. Oded, que tenía bisnietos, era periodista y un apasionado defensor de los derechos humanos.

Sin pésame

Por su parte, la familia Bibas ha difundido un comunicado a través del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. En él piden que no se les dé el pésame: «Si recibimos esta noticia devastadora, debe llegar a través de los canales oficiales adecuados. Pedimos que se abstengan de pronunciar el panegírico de nuestros seres queridos hasta que haya una confirmación». Por ello, insisten en esperar hasta que se completen todos los procesos de identificación.

Cabe recordar que este comunicado llega después de la polémica vivida poco después de que se hicieran públicos los nombres de los rehenes asesinados, supuestamente con el permiso de las familias. La hermana del liberado Yarden Bibas, marido de Shiri y padre de Ariel y Kfir, negó que la familia hubiera permitido que se publicara la información.