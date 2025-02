La UE necesita una Alemania estable, fuerte y sin injerencia ultra tras las elecciones de este domingo

Bruselas y las capitales europeas miran estos días con inquietud hacia Berlín. Las elecciones federales alemanas marcarán no sólo los cuatro próximos años del país, ... sino también la deriva política en Europa y su papel a nivel geopolítico. En un mundo marcado por la inestabilidad y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la Unión Europea (UE) necesita una Alemania estable y fuerte, que ayude a redefinir el papel del bloque en el mundo e impulse su competitividad, lo que convierte estos comicios en los más decisivos para el país en la última década.

Aunque la victoria del conservador Merz se da por descontada, aún no está claro a quién elegirá como socio de Gobierno. Tanto Merz como el socialista Olaf Scholz han dicho que consideran «improbable» formar una coalición juntos, aunque los últimos sondeos revelan ue es muy posible la necesidad de un tripartito en el que figuraría el SPD. El conservador ha prometido que no pactará con la ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD), que será la segunda fuerza según las encuestas. Sin embargo, la duda está en si el cordón sanitario aguantará si los resultados bloquean cualquier otra fórmula o Merz no consigue un acuerdo con los socialistas, los liberales o los Verdes. Una Alemania sin un Gobierno fuerte tampoco interesa a Europa, ya que el país es el mayor en número de población y tiene un gran peso en la toma de decisiones de los Veintisiete.

El avance de la ultraderecha fue notorio en las elecciones europeas y formó el tercer grupo parlamentario en número de escaños -Patriotas por Europa, de la que forman parte Vox y el partido húngaro Fidesz de Viktor Orbán-. AfD, sin embargo, se sitúa aún más a la derecha, dentro del grupo ultra Europa de las Naciones Soberanas. Su líder, Alice Weide, defiende el cierre de fronteras a la migración y el fin de la ayuda militar y económica a Ucrania. También es euroescéptica y pide reemplazar la UE por una «unión de naciones europeas». De este modo, el país quedaría libre de sus obligaciones frente al Ejecutivo comunitario, una visión que podría fragmentar la Unión.

Italia, Hungría, Países Bajos, Bélgica y Eslovaquia ya están en manos de la ultraderecha y en Austria está a un paso de formar Gobierno. Con todo, el desembarco de Afd en Alemania dejaría el mayor país en términos económicos -aporta la cuarta parte del PIB europeo- en manos de este tipo de movimientos. En el ámbito político, debilitaría la «unión» del bloque ante Trump y también su postura respecto al apoyo a Ucrania, así como sus políticas medioambientales.

Nuevos equilibrios La caída de Scholz dejaría a la la familia socialista con tres líderes: Sánchez, Costa y Frederiksen

De no mezclarse con la ultraderecha, Merz podría erigirse como el líder europeo que capitanee las políticas comunitarias, una figura que desapareció con Angela Merkel y muy necesaria en un momento en el que Europa lucha por ser relevante en el panorama internacional y relanzar su economía. Pero la visión de Merz es contraria a la de Merkel y se sitúa más a la derecha.

Vuelta a la austeridad

Aunque defiende a Ucrania, el candidato conservador ha acusado a los refugiados ucranianos de «turismo social», frase por la que se disculpó tiempo después. En el ámbito económico ha prometido recortar de forma drástica el gasto social para relanzar el país, que lleva varios años en recesión. Estas políticas de control de gasto podrían suponer una vuelta a la austeridad a nivel europeo y comprometerían la emisión de deuda común para financiar el gasto en Defensa o la competitividad europea, ideas que defiende España, entre otros, y críticas para la supervivencia europea.

Con la salida de Scholz del Ejecutivo alemán, la familia de los socialistas perdería peso en la toma de decisiones en Europa y se quedaría con dos líderes de referencia en la UE: Pedro Sanchez y la danesa Mette Frederiksen, además de Antonio Costa, actual presidente del Consejo Europeo. El Partido Popular Europeo (PPE), en cambio, se vería reforzado y con potencis para dar un giro a la derecha de las políticas europeas.