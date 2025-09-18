El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una embarcación con migrantes deja atrás la costa francesa con destino al Reino Unido. Reuters

El Reino Unido devuelve a Francia al primer migrante bajo el acuerdo de intercambio

El deportado es un hombre que desembarcó en agosto en territorio británico a través del Canal de la Mancha y que fue expulsado en un vuelo comercial a París

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:37

El Reino Unido devolvió este jueves a Francia a la primera persona que había llegado en patera a través del Canal de la Mancha, en ... aplicación del nuevo tratado bilateral firmado con París en julio y en vigor desde el 6 de agosto. Según confirmó el Ministerio del Interior en un comunicado, se trata de un hombre que desembarcó el mes pasado y que fue trasladado en un vuelo comercial a la capital gala, en lo que el Ejecutivo describe como «otro paso importante» en su estrategia para frenar las travesías en pequeñas embarcaciones entre las costas de ambos países.

