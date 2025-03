Putin propone sustituir a Zelenski por un Gobierno «temporal» tutelado por la ONU y EE UU

Iñaki Juez Viernes, 28 de marzo 2025, 08:32 | Actualizado 08:43h. Comenta Compartir

No es ningún secreto que Vladimir Putin no puede ni ver a Volodímir Zelenski​ al que considera el principal escollo para poder alcanzar un acuerdo ... que ponga fin a la guerra en Ucrania. Y la última propuesta del presidente ruso no ha hecho más que confirmar esta inquina personal. De esta forma, el mandatario ha propuesto que sea destituido por un gobierno «temporal» en Ucrania bajo los auspicios de la ONU y Estados Unidos. El objetivo: celebrar elecciones y, tras ello, iniciar negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

«Sería posible debatir la posibilidad de introducir una gestión temporal en Ucrania bajo los auspicios de la ONU con EE UU, países europeos, nuestros socios y amigos, con el fin de celebrar elecciones democráticas, instaurar un gobierno viable que goce de confianza popular y, posteriormente, iniciar negociaciones para un tratado de paz», ha declarado. Según Putin, con este gabinete será posible firmar «documentos legítimos que serán reconocidos en todo el mundo y serán fiables». El dirigente del Kremlin aseguró que «en el marco de las actividades de mantenimiento de paz de la ONU se ha recorrido en varias ocasiones a una administración transitoria». «Pero esto es solo una de las opciones. No digo que no haya otras. (...) Pero esta es una de las opciones y es una práctica que existe en Naciones Unidas», ha dicho, poniendo como ejemplo Timor Oriental, Papúa Nueva Guinea o varias zonas de la antigua Yugoslavia. El jefe de Estado ruso ha asegurado que está «a favor de resolver todos los problemas por medios pacíficos», pero ha subrayado que debe «garantizar la seguridad de Rusia desde una perspectiva histórica a largo plazo». «Cualquier medida encaminada a resolver este problema será bienvenida», ha afirmado durante una visita a la Flota Norte en Murmansk, según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax. Putin, que ha prometido colaborar con «cualquier socio» incluyendo Corea del Norte, ha dicho en varias ocasiones que las autoridades ucranianas no son un socio legítimo para negociar porque su presidente, Volodimir Zelenski, ha permanecido en el poder más allá de su mandato de cinco años. Las elecciones debían haber tenido lugar hace casi un año, en mayo de 2024, pero la legislación del país señala que Zelenski sigue siendo presidente hasta la celebración de nuevos comicios. No obstante, no se pueden organizar bajo la ley marcial, declarada desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022. En medio de las maniobras de EE UU para poner fin rápidamente a más de tres años de conflicto, Putin también dijo que sus tropas «llevan la iniciativa» en todo el frente y se mostró confiado en «acabar» con el ejército ucraniano. Las declaraciones durante un desplazamiento a Múrmansk, en el noroeste del país, ocurren después de una semana de contactos diplomáticos de Washington con ambas partes en Arabia Saudita. Tras conocerse la última propuesta del mandatario ruso, EE UU ya ha expresado su rechazo a la misma. Para Washington, la gobernanza en Ucrania debe ser determinada por su Constitución y por el pueblo ucranio, según ha declarado un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

