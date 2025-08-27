El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El primer ministro neerlandés, Dick Schoof. EFE

El primer ministro de Países Bajos supera la moción de censura tras la dimisión de varios ministros

Los miembros del gabinete en funciones habían renunciado por discrepancias sobre la falta de sanciones contra Israel por su ofensiva en Gaza

T. Nieva

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:20

El primer ministro en funciones de Países Bajos, Dick Schoof, ha superado este miércoles la moción de censura provocada por la renuncia el sábado de ... cinco ministros. Dejaron sus cargos por la falta de consenso del Gobierno de coalición en funciones sobre el endurecimiento de las sanciones contra Israel por su ofensiva en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  4. 4 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  5. 5 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  6. 6 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  9. 9 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  10. 10

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El primer ministro de Países Bajos supera la moción de censura tras la dimisión de varios ministros

El primer ministro de Países Bajos supera la moción de censura tras la dimisión de varios ministros