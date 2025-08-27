El primer ministro de Países Bajos supera la moción de censura tras la dimisión de varios ministros

El primer ministro en funciones de Países Bajos, Dick Schoof, ha superado este miércoles la moción de censura provocada por la renuncia el sábado de ... cinco ministros. Dejaron sus cargos por la falta de consenso del Gobierno de coalición en funciones sobre el endurecimiento de las sanciones contra Israel por su ofensiva en Gaza.

Sólo dos partidos políticos que suman seis de los 150 escaños han votado a favor de la moción, propuesta por la formación izquierdista Denk, en la Cámara de Representantes de La Haya. Superado el trámite, los líderes de varios grupos han pedido a Schoof que actúe con «moderación» durante la campaña electoral al liderar un «gabinete debilitado». Los comicios anticipados se celebrarán del 29 de octubre.

El jefe del Gobierno neerlandés ha reconocido que la base parlamentaria sobre la que se «sustenta» su gabinete «se ha vuelto más frágil con la salida» de la coalición del partido Nuevo Contrato Social (NSC), que exigía cortar las relaciones comerciales con Israel.

Países Bajos, la quinta economía europea, se encuentra en un tiempo de inestabilidad política. «Sería irresponsable entrar en un periodo de estancamiento en un tema tan importante como la migración y el asilo. Y la guerra en Ucrania tampoco esperará», ha advertido en declaraciones a la cadena de televisión neerlandesa NOS.

Así, ha propuesto que las formaciones que se mantienen en la coalición -el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB)- cubran las vacantes que han dejado los ministros y secretarios de Estado que han dimitido.

La salida del ministro de Exteriores, Caspar Veldkamp, y de sus compañeros en el partido Nuevo Contrato Social (NSC) dejaron al Gobierno de coalición con solo dos grupos y una minoría de 32 escaños. Esta ruptura vino precedida en junio por la salida del Ejecutivo del ultraderechista Partido de la Libertad, encabezado por Geert Wilders, que pedía más dureza contra la inmigración.