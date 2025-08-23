El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Caspar Veldkanp, ministro de Exteriores que acaba de dimitir. EFE

El Gobierno en funciones de Países Bajos se rompe por discrepancias sobre las sanciones a Israel

Dimiten cinco ministros del partido NSC por la negativa de sus socios de coalición a tomar medidas contra Tel Aviv por la invasión de Gaz a

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:25

Las discrepancias sobre la política a seguir con Israel dejan tocada de muerte la coalición de gobierno en Países Bajos. La salida del partido Nuevo ... Contrato Social (NSC) reduce el Ejecutivo a sólo dos formaciones: los liberales de derechas VVD y el partido de los granjeros BBB. El desencadenante de esta crisis fue la dimisión el viernes del ministro de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, del NSC. Dejó el cargo porque no se había aprobado ninguna sanción contra el régimen de Benjamín Netanyahu y sus planes de ocupación total de Gaza y de promover más asentamientos de colonos en Cisjordania. A Veldkamp se unieron más renuncias, las de los titulares de Asuntos Sociales, Eddy van Hijum; Educación, Eppo Bruins; Interior, Judith Uitermark, y Sanidad, Danielle Jansen, todos de la misma formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  2. 2

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  3. 3

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  4. 4 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias en varios lotes de una conocida crema facial en España
  5. 5 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  6. 6

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  7. 7 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  8. 8 Un fallo informático interrumpe durante 15 minutos los fuegos artificiales del viernes
  9. 9 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  10. 10

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno en funciones de Países Bajos se rompe por discrepancias sobre las sanciones a Israel

El Gobierno en funciones de Países Bajos se rompe por discrepancias sobre las sanciones a Israel