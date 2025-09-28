El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Soldado polacos durante unas maniobras militares. EFE

Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

El país toma esta determinación como respuesta a los recientes bombardeos lanzados por la aviación de largo alcance de Moscú contra Ucrania

T. Nieva

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:12

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han ... activado sistemas de defensa aérea como medida «preventiva», tras los últimos ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, a fin de «garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población».

