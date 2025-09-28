Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha informado a primera hora de este domingo de que se han desplegado cazas y se han ... activado sistemas de defensa aérea como medida «preventiva», tras los últimos ataques aéreos rusos contra territorio ucraniano, a fin de «garantizar la seguridad del espacio aéreo nacional y proteger a la población».

Según datos de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightRadar24 recogidos por la emisora nacional TVN24, también las autoridades polacas han cerrado temporalmente este domingo el espacio aéreo en torno a los aeropuertos de Rzeszów y Lublin debido a una «actividad militar no planificada relacionada con garantizar la seguridad del Estado».

Así las cosas, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas ha incidido en que las acciones emprendidas por la aviación polaca y aliada han sido estrictamente de carácter defensivo y preventivo, poniendo el foco en la disuasión de posibles amenazas y en el mantenimiento de la integridad del espacio aéreo nacional en el marco del conflicto bélico que se desarrolla en la vecina Ucrania desde que Rusia invadiera el país en febrero de 2022.

Las fuerzas aéreas de Polonia, en coordinación con países aliados, han comenzado a operar en el espacio aéreo polaco como reacción a los recientes bombardeos lanzados por la aviación de largo alcance de Rusia contra Ucrania, según ha notificado el propio mando operativo en un comunicado difundido a través de la red social X.

El mencionado texto señala que estas actuaciones se han llevado a cabo «de acuerdo con los procedimientos aplicables» y activando todas «las fuerzas y los recursos a su disposición». Como parte de la operación, las autoridades militares polacas han reforzado asimismo la vigilancia en las regiones fronterizas para dar seguimiento a la situación actual y mantiene «sus fuerzas y recursos subordinados listos para una respuesta inmediata».

Ofensiva en Ucrania

Medios ucranianos habían reportado previamente que Kiev y otras ciudades ucranianas, como Zaporiyia o Jmelnitsky, habían sido objeto de ataques enviados por Moscú, incluyendo «bombarderos de largo alcance, misiles y enjambres de drones», que han provocado interrupciones parciales en el tráfico aéreo nacional.

Si bien los ataques aéreos no se han limitado a Kiev, la capital ucraniana ha sido blanco del más notable ataque de esta madrugada, un ataque masivo con drones y misiles que se ha saldado con al menos cuatro muertos, uno de los fallecidos es una niña de doce años.

El mismo diario ha recogido que varios distritos de la misma ciudad han sufrido impactos directos que han ocasionado daños en edificios residenciales, incendios en vehículos y afectaciones en infraestructuras urbanas. En Zaporiyia, situada en el sureste del país, el gobernador Ivan Fedorov ha informado que una escuela ha resultado dañada y un edificio de gran altura ha ardido tras el impacto de los proyectiles, dejando al menos cuatro personas heridas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado a través de Telegram de que durante esta misma noche ha interceptado un total de 41 drones ucranianos, evidenciando un nuevo intercambio ataques en ambos sentidos que no hace sino intensificar el conflicto a gran escala que Rusia mantiene desde hace más de tres años y medio.