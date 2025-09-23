El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Foto de Juan Luis Amador Matías, fallecido en Ucrania. Facebook

Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos

Juan Luis Amador Matías, natural de Villapalacios (Albacete), participaba con el Ejército ucraniano en el momento del ataque

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:38

Un ciudadano español falleció el pasado sábado por el ataque de un dron ruso en Ucrania. Juan Luis Amador Matías, natural de Villapalacios (Albacete), participaba ... con el Ejército ucraniano en labores de «recuperación de heridos» en el frente, según confirmaba el Ayuntamiento de la localidad manchega a los medios de comunicación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  5. 5

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  6. 6

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  7. 7

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos

Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos