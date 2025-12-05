Modi defiende ante Putin que India «no es neutral» en la guerra de Ucrania y está «del lado de la paz»

Desde la Casa Hyderabad, un enorme palacio en el corazón de Nueva Delhi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su anfitrión, el primer ministro indio, ... Narendra Modi, debatieron el viernes sobre temas relevantes para ambos países como la cooperación económica, la paz en Ucrania y un régimen de visitas sin visado para grupos organizados. El comercio bilateral fue uno de los asuntos estrella. El jefe del Kremlin apuntó que «el año pasado aumentó un 12%, estableciendo un nuevo récord» -unos 55.000 millones de euros- y defendió que las cifras pueden ser aún mejores, de unos 85.000 millones, con el programa de colaboración acordado entre las dos naciones.

Putin destacó que en el 96% de las transacciones entre indios y rusos se utilizan las monedas nacionales y señaló la conveniencia de crear una zona de libre comercio entre India y la Unión Económica Euroasiática -una especie de UE con Moscú como centro- para que los negocios sean todavía más rentables. La iniciativa es por ahora sólo una idea en la que trabajan los dos países y que podría inspirarse en las relaciones comerciales que mantienen los Veintisiete con otras naciones como Japón, Vietnam o México, entre otras.

La cooperación energética fue otro de los ejes más destacados del encuentro. El mandatario eslavo confirmó que su país está «listo para seguir garantizando un suministro ininterrumpido de combustible a la economía india, que está creciendo rápidamente». Añadió que Rusia es un proveedor fiable y que dará «todo lo necesario para el desarrollo energético» de su socio asiático. En este progreso es clave la construcción de centrales atómicas y Moscú participa actualmente en el proyecto insignia de la planta nuclear de Kudankulam, la más grande de India. Dos de sus seis reactores ya están conectados y los otros cuatro se encuentran en desarrollo con el apoyo de personal ruso. También se planteó el desarrollo en la región de Kaluga, cerca de Moscú, de un gran complejo industrial farmacéutico conjunto.

Un cuarto de siglo de sintonía

Ambos mandatarios tuvieron buenas palabras mutuas. «Hace 25 años, Putin sentó las bases de nuestra asociación estratégica. Hace 15 años se elevó a una asociación especial y privilegiada», recordó Modi. El anfitrión insistió en que, en el último cuarto de siglo, el presidente ruso «ha impulsado en varias ocasiones las relaciones entre India y Rusia con su liderazgo sabio». Un ejemplo es el acuerdo sellado en 2000 entre el actual jefe del Kremlin y el entonces líder indio, Atal Behari Vajpayee. La sintonía entre Moscú y Nueva Delhi responde a un sentimiento de «vecinos lejanos» y también a sus enemistades compartidas, incluidas China y Pakistán.

India ha ignorado las peticiones occidentales de boicotear la economía rusa con una reducción del consumo de sus hidrocarburos rusos o de la compra de armamento. Entre el 60% y el 70% del arsenal del país asiático está fabricado en Rusia. Nueva Delhi ha mantenido el apoyo a Moscú pese a la guerra de Ucrania aunque ha evitado pronunciarse de forma contundente sobre el conflicto. Modi aseguró este viernes que «India aboga por una paz a largo plazo» en la antigua república soviética y recalcó que su papel en esta contienda «no es neutral». El primer ministro sostuvo que «está del lado de la paz».

President Putin’s visit will add vigour to India-Russia ties….@KremlinRussia_E pic.twitter.com/NPUSZKAGgA — Narendra Modi (@narendramodi) December 5, 2025

El gigante asiático es uno de los miembros clave de los BRICS y Putin abogó por «ayudar a India en su presidencia» de esta organización. En la página web del Kremlin se publicó este viernes una declaración conjunta en la que Moscú y Nueva Delhi subrayaron «la importancia de fortalecer su asociación» dentro de ese grupo y «su compromiso de promover (...) ampliando la cooperación en tres direcciones principales: política y seguridad, economía y finanzas, vínculos culturales y humanitarios».

La buena relación entre ambos países se plasmó asimismo en un régimen sin visados para los turistas de ambos países que viajen menos de 30 días en grupos organizados.