Putin viaja a India para vender petróleo y armas a un aliado clave

La visita de Vladímir Putin a India es muy importante para Rusia. Quiere conservar la amistad de nueva Delhi, que ahora mismo es uno de ... los aliados y, sobre todo, socios comerciales más importantes de Moscú. Desde 2014, Rusia viró a Asia, un giro que ha confirmado tras el inicio de la guerra contra Ucrania. Después de que Europa redujera drásticamente el consumo de hidrocarburos rusos, la «gallina de los huevos de oro» del país euroasiático, los grandes aliados asiáticos se han convertido en el principal destino del petróleo y gas de Rusia. Putin ha llegado a India este jueves y prolongará su estancia hasta el viernes.

Ambos países se consideran «vecinos lejanos» por sus buenas relaciones a pesar de la distancia. Esta buena sintonía la ha confirmado Narendra Modi, prime ministro indio, en un post en X: «Me complace dar la bienvenida a Delhi a mi amigo, el presidente Putin. Espero con impaciencia nuestras reuniones de esta noche y mañana. La amistad entre Rusia e India ha sido puesta a prueba por el tiempo, y ha aportado enormes beneficios a nuestros pueblos» escribió. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también hizo afirmaciones parecidas en su rueda de prensa diaria sobre esta visita. «Se trata de una asociación estratégica privilegiada. India es verdaderamente nuestro socio importante» apuntó.

Según medios de India, en octubre el país sudasiático adquirió 2.500 millones de euros en petróleo ruso, el mismo consumo que en septiembre. Después de China, es el mayor comprador de este combustible ruso. Antes de la guerra (2022) Moscú exportaba cantidades muy pequeñas a India, algo que ha cambiado exponencialmente. A pesar de las presiones occidentales y estadounidenses para que Nueva Delhi deje de hacerlo, el país liderado por Modi ha hecho caso omiso a estas peticiones.

No solo colaboran en petróleo. En energía nuclear, hay proyectos para desarrollar centrales atómicas como la de Kudankulam 7 y 8. Además también tienen pendiente discutir algunos detalles sobre pequeños reactores. Aunque el comercio entre ambos estados ya es relevante, voces como Maksim Oreshkin, jefe adjunto de la Administración presidencial rusa, apuntaron que puede ir a más: «En 20 o 30 años, supondrá cientos de miles de millones de dólares en el volumen de negocios anual de bienes y servicios». Actualmente se estima que el comercio bilateral en el año fiscal 2024-2025 es de 69.000l millones de dólares.

Cooperación militar y diplomática

La colaboración va más allá del comercio. India compró el pasado 2 de noviembre sistemas de misiles s400 rusos ignorando el riesgo de ser sancionado por países occidentales. También hay sobre la mesa otras iniciativas como la fabricación conjunta de componentes de aviones Su-30, T-90 y helicópteros, e investigación en motores de avión, drones y sistemas hipersónicos, entre otros. Fuentes indias estiman que en la actualidad el país asiático tiene entre un 60 y 70% de armamento de fabricación rusa.

El director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia, Dmitri Shugáyev, ha declarado este jueves al canal Pervy Kanal que India busca comprar todavía más equipo ruso. «Se trata del desarrollo de la industria aeronáutica en India, que busca poseer los sistemas de combate más modernos, incluyendo cazas de quinta generación», aseveró. Esta cooperación militar viene de lejos; ya en 2000 Putin firmó un acuerdo de asociación estratégica con el entonces primer ministro indio, Atal Behari Vajpayee.

Además, una de las peticiones de India más relevantes en la esfera internacional es tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que Moscú apoya sin fisuras. No solo estaría a favor de la candidatura india, también de la de Brasil. Ambas incorporaciones le favorecerían debido a que son países amigos del Kremlin. «Me parece que tanto India como el resto del mundo han visto que no se puede tratar a ese país como le trataron hace 77 años (cuando obtuvo la independencia)», señaló el presidente ruso, y tildó a la nación asiática como «una fuerza poderosa». La buena sintonía entre ambos países es algo que también ha ayudado a impulsar a los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y la iniciativa conjunta de buscar un sistema de pago no basado en los dólares para facilitar el comercio.