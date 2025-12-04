El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Putin viaja a India para vender petróleo y armas a un aliado clave
Modi y Putin, en Nueva Delhi. Ep

Putin viaja a India para vender petróleo y armas a un aliado clave

Rusia trata de contrarrestar así la reducción del mercado europeo debido a las sanciones por invadir Ucrania

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

La visita de Vladímir Putin a India es muy importante para Rusia. Quiere conservar la amistad de nueva Delhi, que ahora mismo es uno de ... los aliados y, sobre todo, socios comerciales más importantes de Moscú. Desde 2014, Rusia viró a Asia, un giro que ha confirmado tras el inicio de la guerra contra Ucrania. Después de que Europa redujera drásticamente el consumo de hidrocarburos rusos, la «gallina de los huevos de oro» del país euroasiático, los grandes aliados asiáticos se han convertido en el principal destino del petróleo y gas de Rusia. Putin ha llegado a India este jueves y prolongará su estancia hasta el viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

