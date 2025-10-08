El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud

Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

A la cita ministerial que se centrará en la reconstrucción de Gaza podría acudir el Secretario de Estado de EE UU Marco Rubio

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:29

Comenta

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiso dar un espaldarazo a la esquiva paz en Gaza organizando junto a Arabia Saudí una conferencia para impulsar ... el reconocimiento internacional del Estado palestino en el seno de Naciones Unidas. Fue una iniciativa que secundaron multitud de países, pero que repudiaron tanto Estados Unidos como Israel. Precisamente, sus líderes, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, firmaron poco después una propuesta de plan de paz para la Franja que, a la postre, se ha convertido en el primer rayo de esperanza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  3. 3 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  4. 4 El SEPE amplía el plazo y dará medio año de margen para solicitar el subsidio una vez agotado el paro
  5. 5 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  6. 6

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  7. 7

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  8. 8 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  9. 9

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  10. 10

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política

Macron inicia la cumbre franco-árabe en París en medio de la vorágine política