El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro, François Bayrou, en una imagen de archivo. AFP

El Gobierno francés contempla un adelanto electoral ante la probable caída de Bayrou

Casi todos los partidos de la oposición anuncian que votarán en contra de la moción de confianza a la que el primer ministro se enfrentará el día 8

Enric Bonet

Enric Bonet

Corresponsal. París

Martes, 26 de agosto 2025, 19:05

Salvo un giro inesperado, François Bayrou tiene los días contados como primer ministro en Francia. El principal interrogante en París no es si el responsable ... del Ejecutivo superará la moción de confianza del 8 de septiembre, sino qué sucederá a partir de ese día. Casi todos los partidos de la oposición han anunciado que votarán en contra: hasta 330 diputados de un total de 574 en estos momentos. Bayrou ha puesto en juego su cargo para sacar adelante unas impopulares políticas de austeridad que reducirán el gasto público en 44.000 millones de euros.

