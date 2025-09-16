El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra francesa de Cultura, la conservadora Rachida Dati, en una imagen oficial. Gobierno de Francia

La Fiscalía francesa investiga a la ministra de Cultura por no haber declarado joyas valoradas en 400.000 euros

La conservadora Rachida Dati se ha visto salpicada por esta investigación menos de dos meses después de su enjuiciamiento por presuntos cobros ilegales

Enric Bonet

Enric Bonet

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:48

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, se ha visto salpicada por otra investigación judicial. La Fiscalía de París investiga a esta dirigente conservadora, de ... 59 años, por presuntamente no haber declarado joyas valoradas en más de 400.000 euros. El Ministerio Público ha informado este martes de esta decisión que complica las ambiciones de la polémica y mediática Dati, que aspira a convertirse en la próxima alcaldesa de París en las elecciones municipales de marzo del año que viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  3. 3

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  4. 4 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  5. 5 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  6. 6

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  9. 9

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Fiscalía francesa investiga a la ministra de Cultura por no haber declarado joyas valoradas en 400.000 euros

La Fiscalía francesa investiga a la ministra de Cultura por no haber declarado joyas valoradas en 400.000 euros