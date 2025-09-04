El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alice Weidel, colíder de la ultraderechista AfD. EFE

La extrema derecha continúa en ascenso en Alemania pese al cordón sanitario

Los Verdes y La Izquierda quieren reactivar el proceso para ilegalizar y prohibir la formación xenófoba y antieuropea

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Corresponsal. Berlín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:59

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) continúa su carrera al alza y amenaza seriamente con alcanzar el poder en los Estados federados del este del ... país, pese al cortafuegos levantado por el resto de las formaciones políticas germanas para impedir su acceso a cualquier Ejecutivo, ya sea nacional, regional o municipal. A un año de las elecciones legislativas en el 'Land' de Sajonia-Anhalt, AfD alcanzaría un 39% de los votos, según un sondeo hecho público este jueves por el instituto demoscópico Infratest Dimap.

