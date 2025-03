Condenan por espionaje al jefe de la Inteligencia francesa durante la presidencia de Sarkozy

Victoire 🥳



Bernard Squarcini condamné à quatre ans de prison – dont deux ans ferme – et 200 000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris.



L’ancien patron du renseignement intérieur et ses barbouzes ont reçu plus de 2 millions € de LVMH et utilisé les moyens de… pic.twitter.com/NGMUmJemUJ