El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 3 de octubre
Los bomberos trabajan entre los restos de un mercado en Járkov. Reuters

Un ataque ruso mata por primera vez a un periodista con un dron

Antoni Lallican, de 37 años, perdió la vida y un compañero resultó herido en un bombardeo contra el suministro de gas ucraniano

M. P.

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Rusia lanzó este viernes un nuevo «ataque combinado masivo» contra Ucrania durante la madrugada de este viernes con 381 drones y 35 misiles de largo ... alcance. El bombardeo estuvo minuciosamente diseñado para destruir las capacidades gasísticas de la exrepública soviética con el fin de abocar a su población a un duro invierno sin calefacción. La situación más crítica se registra ahora en las regiones de Járkov, Sumi y Cherníguiv, duramente castigadas por los ataques nocturnos y que han sufrido daños muy graves en su infraestructura energética.

