Trump quiere tener «el ejército más poderoso del mundo»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha reafirmado este viernes su intención de construir el «ejército más poderoso del mundo». Para ello no escatimará en gastos con los que garantizar una superioridad militar «muy por encima de China o de cualquier otra nación», advirtió durante ... una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en la que ambos reforzaron la cooperación en materia de defensa y comercio para fortalecer el área de Indo-Pacífico.

«Quiero que nuestro ejército sea el más fuerte, con diferencia. No me importa gastar tanto dinero en el ejército porque lo construimos aquí, en Estados Unidos», afirmó. «Durante mi primer mandato reconstruí nuestras fuerzas armadas y ahora las llevaremos aún más lejos. No solo vamos a ser más fuertes que China, sino más fuertes que cualquiera», insistió.

El mandatario japonés secundó su compromiso con el fortalecimiento militar en la región al duplicar su gasto en defensa para 2027. «Japón ha invertido mucho dinero debido a mi primer mandato, y ahora está aumentando aún más su inversión en defensa», se atribuyó Trump. Tokio se ha convertido en uno de los principales compradores de equipos militares estadounidenses, con una reciente adquisición de armamento por valor de mil millones de dólares aprobada esta semana por Washington.

Previamente, durante la reunión celebrada en el Despacho Oval, anunció casualmente que planea reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, «la próxima semana», y que probablemente hablará también con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el que dice haber tenido siempre muy buenas relaciones. «Me gustaría que esa guerra terminara por una razón principal: están matando a tanta gente», dijo lacónico.

Trump basa su estrategia de seguridad en la doctrina de «paz a través de la fuerza», convencido de que la superioridad militar estadounidense será clave para la estabilidad en la región del Indo-Pacífico. «Estamos totalmente comprometidos con la seguridad de Japón, y extenderemos toda nuestra capacidad de disuasión para proteger a nuestros aliados», afirmó.

Frente a la «agresión económica» de China

Como parte de esta estrategia, el presidente mencionó el refuerzo de la cooperación con Japón para contener la «agresión económica» de China y garantizar la estabilidad en la península coreana. «Seguiremos trabajando para la seguridad en el Indo-Pacífico y mantendremos relaciones con Corea del Norte», añadió, asegurando que su relación con el líder norcoreano, Kim Jong-un, evitó una guerra durante su primer mandato. El primer ministro japonés destacó, por su parte, que está comprometido a reforzar la capacidad disuasoria y de respuesta de su país, en estrecha colaboración con Estados Unidos para afrontar «los desafíos estratégicos en la región», declaró.

El presidente estadounidense también anunció que revisará el presupuesto del Pentágono en busca de irregularidades. «Vamos a revisar el gasto del Departamento de Defensa porque estamos viendo enormes cantidades de dinero desperdiciado», dijo, adjudicando a Elon Musk un papel clave en la evaluación del presupuesto

Trump cargó contra lo que describió como «corrupción y despilfarro» dentro del gobierno federal, asegurando que habrá recortes en varias agencias gubernamentales. «Estamos encontrando fraudes masivos, despilfarro y abusos en todos los ámbitos», dijo.