El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 8 de septiembre
Donald Trump durante su intervención este lunes en el Museo de la Biblia, en Washington DC. Reuters

Trump devuelve la oración a las escuelas y da por muerta la cultura 'woke'

El presidente estadounidense celebra que la academia militar de West Point haya cancelado el homenaje al actor Tom Hanks

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:06

El presidente Donald Trump convirtió este lunes el Museo de la Biblia en el escenario de su victoria sobre lo que denomina la 'cultura woke'. « ... Está prácticamente muerta, aunque como las malas hierbas, hay que vigilar que no vuelva a crecer», proclamó ante un auditorio de pastores, obispos y activistas conservadores, a los que les ha prometido, entre otras cosas, devolver las oraciones a las escuelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  3. 3

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  4. 4

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  7. 7

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  8. 8

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  9. 9

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  10. 10

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump devuelve la oración a las escuelas y da por muerta la cultura 'woke'

Trump devuelve la oración a las escuelas y da por muerta la cultura &#039;woke&#039;