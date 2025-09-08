El tribunal de apelaciones confirma la condena de 83 millones de dólares contra Trump por difamación

Si lo que más duele a Donald Trump es el dinero, el mandatario sufrió este lunes un duro golpe que aún no es definitivo, al ... quedarle la posibilidad de recurrir ante el Supremo. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que abarca Nueva York, Connecticut y Vermont, ratificó la condena que le obliga a pagar 83,3 millones de dólares a la periodista de 'Vanity Fair' E. Jean Carroll por difamación. Para ello los tres jueces, que no firmaron la decisión con sus nombres, desestimaron unánimemente su argumento de que el Supremo había reconocido la amplitud de su inmunidad presidencial.

La decisión confirma que sus ataques verbales contra la escritora, que empezaron mientras era presidente durante su primer mandato, ridiculizaban públicamente a la periodista que lo había acusado de agresión sexual. El tribunal considera que esos ataques no se produjeron en el marco de sus funciones oficiales, sino en la esfera privada.

La resolución de 70 páginas subraya la «extraordinaria e inédita» campaña de insultos y descrédito que Trump dirigió contra Carroll desde 2019, cuando ella lo acusó de haberla agredido en el probador de unos grandes almacenes de Manhattan en los años noventa. El entonces presidente respondió con burlas, calificando su testimonio de «un invento», y a ella de «loca», lo que derivó en un juicio civil por difamación que ya ha tenido dos capítulos en los tribunales.

El primero, en mayo de 2023, acabó con un jurado hallándole responsable de abuso sexual y difamación, lo que le granjeó a la periodista y escritora de 81 años una indemnización de cinco millones de dólares. Pero fue el segundo, celebrado en enero de 2024, el que disparó la factura: 83,3 millones en daños compensatorios y punitivos, después de que el jurado considerara que Trump no solo no rectificó, sino que redobló sus ataques.

Interpretación tajante

La defensa del expresidente confiaba en que la inmunidad presidencial, reforzada por un fallo del Tribunal Supremo el año pasado, le sirviera de escudo. Pero el tribunal de apelaciones ha sido tajante al interpretar la sentencia del Supremo: Esa protección se aplica únicamente a actos de gobierno y no a declaraciones personales dirigidas a humillar o desacreditar a una ciudadana. En otras palabras, ser presidente no lo exime de responder por sus palabras. Los jueces consideran que el veredicto del jurado fue «justo y razonable». Será, sin embargo, el Supremo el que tenga la última palabra, cuando decida si acepta o no revisar el fallo.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, celebró la decisión como un triunfo no solo para su clienta, sino para el principio de que nadie está por encima de la ley. El mismo que Trump está utilizando ahora para perseguir a sus enemigos políticos. Sus abogados sostienen que la multa impuesta es abusiva y desproporcionada.

Más allá de la cantidad que tenga que pagar, si el veredicto de culpabilidad se mantuviese supondría un golpe a la estrategia del magnate de presentarse como un líder intocable y abriría la puerta a nuevas demandas.