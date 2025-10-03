El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 3 de octubre
Un joven camina por las inmediaciones del Capitolio, en Washington DC. Reuters

Trump amenaza con despedir a 16.000 funcionarios tras el cierre del Gobierno

El presidente estadounidense se presenta en vídeos hechos con inteligencia artificial con capa y guadaña junto al «mensajero de la muerte»

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:34

Comenta

Día 3 del cierre de gobierno, cuarta votación fallida. No habrá ninguna más esta semana. El líder republicano del Senado ha enviado a los legisladores ... a casa hasta el lunes, para ver si la oposición recapacita y acepta aprobar la partida de continuidad que permitiría seguir financiando las operaciones del Gobierno federal. Mientras tanto, el presidente estadounidense se encargará de aumentar la presión para que el Partido Demócrata acepte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  4. 4

    Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6

    Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza
  7. 7 La cesión de Djaló en Catar se tuerce: relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas
  8. 8 Los cinco cocineros vascos elegidos entre los mejores del mundo según The Best Chef Awards 2025
  9. 9

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi
  10. 10

    Los primeros cimarrones criados en la costa vasca se los comerán en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump amenaza con despedir a 16.000 funcionarios tras el cierre del Gobierno

Trump amenaza con despedir a 16.000 funcionarios tras el cierre del Gobierno