Sede del diario 'The New York Times' en Manhattan. Reuters

Un juez tumba la demanda millonaria de Trump al diario 'The New York Times' por difamación

El presidente de EE UU acusa al rotativo de mentir sobre él y su familia y ejecutar «la mayor contribución ilegal a una campaña electoral» por su apoyo a Kamala Harris

M. R.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:55

Nuevo varapalo judicial para Donald Trump en su particular cruzada contra los medios de comunicación privados. Un juez federal desestimó el viernes la demanda millonaria ... por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos contra el periódico 'The New York Times', al considerar que la solicitud es «decididamente impropia e inadmisible» porque no sigue las reglas establecidas para las causas civiles. Steven Merryday, magistrado del Tribunal del Distrito Medio de Florida, recordó que debe tratarse de una «declaración breve, sencilla y directa» y, en su lugar, el equipo legal del líder republicano registró un escrito de 85 páginas.

