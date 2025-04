Trump detuvo un ataque de Israel sobre las instalaciones nucleares de Irán

La negociación sobre desarrollo nuclear entre Irán y Estados Unidos tendrá este sábado una segunda parada en Roma en medio de la presión de Israel ... para que Donald Trump apueste por un ataque directo a las instalaciones atómicas de la república islámica. El diario 'The New York Times' revela que el último encuentro del presidente norteamericano con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca fue tenso porque el primer ministro israelí le planteó un ataque para mayo, pero el magnate republicano apostó por dar una oportunidad a la diplomacia. Esta alternativa depende ahora de si Washington exige el desmantelamiento del programa atómico o se conforma con una limitación y la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), como sucedió en 2015.

Este acuerdo marcará el devenir de la región y por eso se han producido movimientos importantes en las últimas horas. Arabia Saudí envió a su ministro de Defensa, Khalid Bin Salman, a Teherán, una visita importante en un momento crítico que simboliza el acercamiento entre las dos grandes potencias chií y suní de Oriente Medio. El responsable de Defensa saudí es el hermano del todopoderoso Mohamed Bin Salman, príncipe heredero y figura respetada por un Trump que en unas semanas viajará a Riad en visita oficial.

Khalid Bin Salman se reunió con el Líder Supremo iraní «con el objetivo de ampliar las relaciones con Irán y la cooperación en todos los campos». Alí Jamenei le transmitió que «es mucho mejor que los hermanos de la región cooperen y se ayuden unos a otros que depender de otros», en alusión a potencias extranjeras como Estados Unidos. Es una declaración de intenciones que trata de superar las rencillas del pasado y supone un aviso para Israel, que aspira a que Trump logre la normalización de relaciones entre ellos y Riad.

El otro movimiento clave de la jornada fue el del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, responsable de la negociación con los estadounidenses, quien viajó a Moscú, donde se reunió con Vladímir Putin, presidente de Rusia. La república islámica quiere mantener a Moscú al tanto de todo el proceso en un momento en el que los rusos tienen buen sintonía con la nueva administración estadounidense.

Los iraníes han acelerado el proceso de enriquecimiento de uranio hasta el 60%, cerca del 90% necesario para fabricar armamento

Teherán gira hacia Riad y Moscú en un momento en el que no sabe cuáles son las intenciones reales de Estados Unidos, de quien no se fía porque en 2018 rompió el acuerdo nuclear de forma unilateral cuando ellos cumplían lo acordado con el equipo de Barack Obama, entonces inquilino de la Casa Blanca. Israel insiste en que el único pacto aceptable pasa por desmantelar el programa atómico iraní, ante lo que Araghchi dejó claro que «el enriquecimiento de uranio es un asunto real y aceptado. Estamos dispuestos a generar confianza en respuesta a posibles inquietudes, pero la cuestión del enriquecimiento no es negociable».

Levantar las sanciones

La república islámica estaría dispuesta a limitar el enriquecimiento a un 3,67%, el nivel necesario para su programa de uso civil, a cambio del levantamiento de sanciones. Los iraníes también apelan al trabajo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) como garante y supervisora de que cumplen el pacto. Rafael Grossi, máximo responsable de la AIEA, viajó a Teherán y declaró que la cooperación de Irán «es indispensable para brindar garantías creíbles sobre la naturaleza pacífica del programa nuclear en un momento en que se necesita urgentemente la diplomacia». La incógnita es saber si esto es suficiente para Washington.

Tras la ruptura del pacto por parte de Trump en 2018, los iraníes aceleraron el proceso de enriquecimiento de uranio y han logrado llegar a un nivel del 60%, muy cerca del 90% necesario para la fabricación de armamento nuclear. Las sanciones de Estados Unidos, que Joe Biden no retiró, no han logrado su objetivo de obligar a los iraníes a detener su programa atómico.