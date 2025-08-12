El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ione Belarra, dirigente de Podemos. Ep

EE UU culpa a Podemos y Belarra del aumento del antisemitismo en España

Detecta un repunte del 77% en los delitos de odio contra judíos y señala a la exministra por acoger en el Congreso un acto que justificó el atentado de Hamás en 2023

T. Nieva

Martes, 12 de agosto 2025, 22:06

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha detectado un repunte del antisemitismo en España. Según el último informe sobre derechos humanos, se ha registrado ... un aumento de los delitos de odio contra judíos en 2023 y 2024. El 7 de octubre de 2023 tuvo lugar el ataque de Hamás contra Israel en el que murieron 1.200 personas. El documento señala a la exministra Ione Belarra, dirigente de Podemos, por organizar el 3 de junio de 2024 un acto en el Parlamento en el que dos oradores propalestinos invitados «glorificaron el ataque de Hamás y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  2. 2 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  3. 3

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  4. 4

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  5. 5 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  6. 6

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  7. 7

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  8. 8 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  9. 9

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  10. 10 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo EE UU culpa a Podemos y Belarra del aumento del antisemitismo en España

EE UU culpa a Podemos y Belarra del aumento del antisemitismo en España