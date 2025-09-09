El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un manifestante frente al Parlamento de Nepal en Katmandú. Reuters

Dimite el primer ministro de Nepal ante las protestas multitudinarias y sangrientas

El país sufre una segunda jornada de movilizaciones pese al toque de queda, después de los altercados de ayer que dejaron 14 muertos

Jaime Santirso

Pekín

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:12

Las protestas anticorrupción de Nepal se vuelven cada vez más sangrientas y caóticas. Después de la violenta jornada del lunes, la cual se cobró catorce ... vidas, los manifestantes han desafiado el toque de queda tomando de nuevo las calles con ímpetu renovado. Estos se han congregado ante sedes institucionales y residencias particulares de mandatarios, algunas de las cuales han registrado incendios provocados. Ante la presión popular, el primer ministro K.P. Sharma Oli ha anunciado su dimisión.

