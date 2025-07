«Es una recompensa al trabajo que haces todos los días y a lo que sacrificas»

Ainhoa Lasuen Ermua Miércoles, 2 de julio 2025, 01:21 Comenta Compartir

El ermuarra Miguel Ledesma Blanco (1999), del equipo Peñota Dental Alusigma, se ha proclamado Campeón del Mundo de Triatlón de larga distancia en la categoría de 25 a 29 años. Ledesma obtuvo la medalla de oro en la categoría Open AG-25-29 del Mundial disputado el pasado domingo en Pontevedra, con un tiempo total de 6 horas, 33 minutos y 24 segundos.

El recorrido comprendió 3.000 metros de natación, 120 kilómetros de ciclismo y 30 kilómetros de carrera a pie. Las condiciones meteorológicas, con temperaturas elevadas, añadieron un desafío adicional a la prueba.

El podio de la categoría lo completaron el portugués Diogo Allen Coelho, en segunda posición con 6 horas, 37 minutos y 10 segundos, y el neozelandés Billy Bouman, tercero con 6 horas, 41 minutos y 52 segundos.

A pesar del calor extremo, el deportista ermuarra mantuvo un ritmo firme desde los primeros metros de la natación, saliendo en segunda posición, a 30 segundos del cabeza de carrera. Consolidó su ventaja en el segmento ciclista, donde alcanzó la cabeza de la prueba en el kilómetro cinco y resistió en el tramo final a pie para asegurar la victoria.

A pesar de que comenzó a los 18 años en este completo deporte, el palmarés de Miguel Ledesma ha ido mejorando poco a poco e incluye también tres oros en los Campeonatos de Europa, obtenidos en Bilbao, en categoría sub-23 (2022), Coimbra (2024) y Pamplona (2025).

– ¿Qué tal fue la prueba?

– Bien. La verdad es que hizo muchísimo calor. Sobre todo, la parte de correr que era al mediodía, es donde peor lo pasé, con el calor. La natación fue en la ría de Pontevedra y con la bici se hacía un circuito a tres vueltas en el que subíamos al norte por un puerto pequeño y bajábamos hacia Marín, por una autovía. Nadando salí segundo, en bici adelanté al que había salido primero del agua. Hice la bici casi entera solo, el primero, y corriendo, como tenía mucho calor, me pasó alguno de alguna otra categoría, pero, aun así, en la mía conseguí ganar.

– Viene con el título de Campeón del Mundo ¿Lo ha asimilado?

– Estoy muy contento, porque es una recompensa al trabajo que haces todos los días y a lo que sacrificas.

– Al menos el esfuerzo se ha compensado, porque en el deporte no siempre es así.

– Sí. Además, tienes la posibilidad de moverte, conocer sitios nuevos en los que no has estado, hacer lo que me gusta a mí, que en este caso es el triatlón, viajando un poquito. Y si luego salen bien las carreras, mejor que mejor.

– ¿Cuánto ha entrenado para conseguir este título?

– Semanalmente, de media, más o menos, unas 20 horas de entrenamiento.

Parará una semana en agosto

– Trabaja y entrena. ¿Toca tomarse un descanso este verano?

– En julio tengo el triatlón de Alpe d'Huez y en agosto me tomaré unos días. Luego ya en la recta final de la temporada, septiembre u octubre, y este año que se nos ha alargado un poquito porque el campeonato de España es en Ibiza en noviembre, hay que estar en forma. Haré un parón de una semanita en agosto. Si no, se hace muy larga la temporada.

– ¿Qué tal lleva compaginar trabajo y entrenamiento?

– Ahora tengo bastantes facilidades en el trabajo. Estoy en el colegio San Pelayo, de profesor de Tecnología. Se portan muy bien conmigo y tengo flexibilidad con los horarios para entrenar y llegar donde quiero. Hay que agradecerlo, porque antes trabajaba en una empresa, ya que he estudiado Ingeniería, y era muy difícil compaginar el trabajo y los entrenamientos. Este año, además, también he estado estudiando, y entre trabajar, estudiar y entrenar ha habido una temporada que era un poco caos, pero si salen las cosas, merece la pena.

– Es un ejemplo para las generaciones venideras de deportistas. ¿Qué les diría?

– Que el triatlón es muy bonito, pero, sobre todo, que cuando eres joven hacer deporte es muy importante. Te enseña muchas cosas para la vida y tanto para quien estudia como para quien trabaja, los valores que se transmiten son supervaliosos.

Disciplina y resiliencia

– A usted, ¿qué le ha aportado el deporte?

– Yo jugué a fútbol hasta que tenía 18 años. Acabé Bachiller y lo dejé. El primer año de Ingeniería lo pasé mal, porque era un cambio muy grande y no me salían las cosas como quería. La disciplina y la resiliencia que me dio el haber practicado deporte y sacrificar cosas que me gustaba hacer, como salir con los amigos u otras cosas que no podía hacer porque tenía que estudiar y compaginar con el deporte, me permitieron ser capaz de tirar para adelante y no tirar la toalla cuando las cosas no salían bien. El deporte me ha enseñado esa perseverancia y resiliencia. Confiando en que lo que están haciendo es lo correcto y lo trabajas, ya llegarán los resultados si haces las cosas bien.

La siguiente, en Ibiza

– Así ha llegado a Campeón del Mundo. ¿Qué objetivos tiene a corto y largo plazo?

– A corto plazo, hacer bien el Campeonato de España de media distancia en Ibiza. Quiero entrenar bien para aspirar a todo. Y para el año que viene me gustaría seguir como en éste. Pelear en cualquier campeonato de España y a nivel internacional poder seguir participando en este tipo de carreras, que para mí es importante.