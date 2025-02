Ainhoa Lasuen Sábado, 15 de febrero 2025, 23:47 Comenta Compartir

La atleta ermuarra Julene Bouzo Agirregomezkorta es campeona de España en salto de altura sub-23. El pasado domingo superó su marca personal, establecida en 1,75 metros, por los 1,76 metros que le dieron la medalla de oro en la competición celebrada en Sabadell. Con ello también obtuvo el pase al campeonato estatal absoluto que tendrá lugar en Madrid el domingo 23 de febrero.

Esta deportista ermuarra de 21 años, que cursa sus estudios de doble grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Educación Primaria en Deusto, ha conseguido anteriormente varios podios en el Campeonato de España, desde sub-16, y se ha proclamado varias veces campeona de Euskadi y Bizkaia, por lo que se muestra encantada por su nuevo título que ha obtenido representando al club de atletismo Bidezabal (Durango).

-¿Cómo fue la prueba del pasado fin de semana?

-Tenía claro lo que tenía que hacer. Da un poco de nerviosismo un campeonato de España, pero me veía bien. Las alturas que tenía fuera de mi alcance las superé bien. Mi marca personal de este año era 1,73 metros y antes de 1,75. Cuando salté 1,74 a la primera ya estaba contenta. Claro que quería ser campeona de España, pero si hubiera quedado subcampeona mejorando mi marca hubiera estado igual de feliz.

- Entrena en Ermua. ¿Cuánto?

-Tres días a la semana. Este mes, al haber acabado los exámenes, hemos entrenado cuatro días.

-¿Qué tal están las instalaciones de atletismo?

-Bien, pero hace mucho frío. De las ventanas entra agua y por algunas puertas viento, pero por lo menos estamos a cubierto, porque hay mucha gente que no. Así que no voy a quejarme para nada.

-En Ermua el atletismo tiene muy buenos resultados, sobre todo en saltos. ¿Hay una razón?

-La labor de los entrenadores, sin ninguna duda. Tienen mucho conocimiento de los saltos. No encuentro otra razón. La constancia también es clave y sé que he quedado campeona de España por mi constancia. Llevo desde primero de Primaria y me ha llegado la oportunidad ahora. Y otra cosa, creo que es importante dar el reconocimiento que merecen los entrenadores. Se dice que Julene ha quedado campeona de España, pero falta decir, Julene y su entrenador, Lolo. Yo no tengo ninguna duda de que no hubiera llegado a donde he llegado si no hubiera estado mi entrenador conmigo todos los días. Tienen su trabajo, su vida, su familia y vienen igual. Tú tienes tu premio, tu medalla, tu reconocimiento, pero el entrenador no.

Atletismo y balonmano

-No sólo practica atletismo, también está en el equipo Plata de balonmano de Errotabarri. ¿Se complementan un deporte individual y otro de equipo?

-Para mí sí. Lo que no me da uno me lo da el otro. Son compatibles. Hay factores negativos, como que no tienes tanto descanso, pero, sobre todo, mentalmente es fundamental, porque, si ves que en uno estás un poco floja, pero en el otro te salen las cosas bien, te da un chute de motivación.

-Estudia y practica deporte. ¿Qué le aporta?

-Aparte de felicidad, es importante superarte a ti misma. El aprender a concentrarme me ha ayudado muchísimo en la vida. Y amistad, porque conoces a un montón de gente, experiencias y sitios nuevos.

-¿Qué consejo les daría a los niños y niñas a los que les guste el deporte?

-Esta semana he estado con los pequeños, porque ayudo a mi entrenador y les recalqué que aunque sean muy pequeños y no vean resultados, no quiere decir que en un futuro no puedan ser campeones. Subrayaría que sean constantes. Una no nace siendo campeona de España. Antes de empezar a ganar hay que aprender a perder. Que disfruten, que no se centren en competiciones, que vayan a crosses y que disfruten como niños que son. Aunque luego no les guste un deporte tienen que probarlo, que no dejen de hacerlo por no ser campeones. Me gustaría añadir que se debe apostar más por el deporte escolar. Hace falta más ayuda, más gente que quiera ser entrenadora. Hay que cuidar la base para que lleguemos hasta aquí.

-¿Y ahora qué metas afronta?

-Tengo el Absoluto en dos semanas. Todavía no sabemos si vamos a ir. Daré lo mejor que pueda, pero ir es un premio, porque ahí está lo mejor de lo mejor de todas las edades de España.