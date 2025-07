- También me gustan las letras. Estoy cursando Ciencias Sociales.

Ainhoa Lasuen Ermua Sábado, 5 de julio 2025, 00:09 Comenta Compartir

Ander Benítez Sánchez, estudiante de primer curso de Bachillerato en Ciencias Sociales del colegio San Pelayo, ha logrado el segundo puesto en las pruebas nacionales de las Olimpiadas de Economía. Este hito lo alcanzó tras superar, en un primer puesto, las dos pruebas previas a nivel autonómico.

Benítez, de 16 años, viajará próximamente a Olimpia (Grecia), junto a otros 4 compañeros y compañeras -los 5 primeros puestos a nivel nacional-, para competir en la final internacional de estas Olimpiadas, donde se enfrentará a estudiantes de 30 países.

La fase inicial a nivel escolar congregó en España a más de 2.500 estudiantes. Los 48 más destacados de la fase autonómica, en la que Ander obtuvo el primer puesto, se dieron cita en Madrid durante tres días para vivir la experiencia de la final nacional. Conversamos con el joven ermuarra sobre su trayectoria y expectativas, mientras insiste en agradecer a su colegio y su profesor de Economía, Igor Azkune, su apoyo en todo el proceso.

- ¿Cómo se animó a concursar en las Olimpiadas de Economía?

- El colegio me ofreció la posibilidad de participar. Me gusta mucho la economía y me apunté.

- ¿Qué ha tenido que hacer para obtener este segundo puesto?

- La primera ronda, en la de Euskadi, fue un test de 25 preguntas relativas a la teoría de la economía. En la segunda ronda autonómica eran 50 preguntas de un nivel de dificultad similar, también de teoría de la economía, junto con un vídeo de 6 minutos en el que daban la opción de elegir entre 3 temas. Yo elegí el tema de la deuda, si es buena o mala, aplicada a las finanzas personales. Hice un análisis. También había la posibilidad de elegir emprendimiento o cómo atajar la crisis de la vivienda.

- Con 16 años esas pruebas son complicadas, ¿no?

- Sí. La verdad es que los test eran difíciles. El último, el de la ronda nacional, lo suspendieron la mitad.

Muchas horas de estudio

- ¿Se prepara de algún modo especial?

- Sí. La plataforma on line, en su página web, pone diferentes recursos: algún test de práctica, también enlaces a los libros que podían ser útiles. Sobre todo, las preguntas eran de un libro de Mankiw de 850 páginas que se suele estudiar en primero de algunas carreras, que me leí entero. No ha sido fácil. Demasiadas horas.

- Me imagino que le gustan las matemáticas pero, ¿se pelea con las letras?

- También me gustan las letras. Estoy cursando Ciencias Sociales.

- ¿Qué ha sido lo más complicado de todas las pruebas que ha tenido que pasar?

- Supongo que, como dificultad teórica, el test final. El libro tenía partes muy complicadas. Las diferentes teorías económicas son densas, son cálculos macroeconómicos. Se hace difícil asimilarlos.

2º entre los 'tops' del Estado

- ¿Qué tal ha ido la experiencia con los compañeros y compañeras?

- Muy bien. Entre 48 que hemos estado, al final te puedes encontrar gente de todos los palos. Algunas personas, un grupo de entre 5 y 10, muy preparadas.

- ¿Se veía bien para afrontar la prueba?

- Bueno, no me veía tan bien realmente, pero al final he quedado segundo. Había gente muy preparada. El nivel de pensamiento crítico era muy alto. Hablabas con ellos y tenían unas ideas muy desarrolladas. También me ha sorprendido el nivel de los idiomas. Hay gente que habla cuatro idiomas extranjeros y muchos tienen el C2 de inglés.

- ¿Ha hecho amigos? ¿Mantiene el contacto?

- Sí. Continúo hablando con unos cinco. Y tres de ellos vamos a la final.

- ¿Cuándo tiene la prueba internacional?

- Está previsto entre el 21 y el 24 de agosto. Son fechas estimadas.

- ¿Cómo se ve?

- Bien. No sé qué voy a encontrar. El inglés puede ser una limitación, ya que tener contrincantes cuya lengua vehicular es el inglés, por ejemplo Suecia u otros, me lo puede complicar. Otra complicación puede ser el calor de agosto allí (ríe).

