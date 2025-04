La biblioteca local sortea obras dedicadas por el escritor Xabier Gutiérrez

Ainhoa Lasuen Sábado, 19 de abril 2025, 23:50 Comenta Compartir

Para celebrar el primer aniversario tras su reapertura, la biblioteca municipal ofrecerá un atractivo sorteo el próximo miércoles 23 de abril, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Las personas afortunadas podrán ganar uno de los tres ejemplares dedicados por el reconocido escritor y cocinero Xabier Gutiérrez, quien visitó recientemente las instalaciones municipales.

Los libros que se sortearán son: 'Tiburcio, el tiburón cocinero' -publicación que ha recibido el galardón Best in the World Gourman-World Cookbook Awards-, la primera novela de su tetralogía 'El aroma del crimen' y la obra de suspense titulada 'El refugio de las mariposas'. Para participar, solo será necesario utilizar alguno de los servicios de la biblioteca durante la citada jornada.

La visita de Xabier Gutiérrez, autor con una destacada carrera en la gastronomía y la literatura, se produjo un año después de la reapertura de la biblioteca tras su remodelación, marcando un hito especial en la celebración de este primer aniversario. Xabier ha tenido su propio restaurante y ha trabajado en el equipo de Arzak, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el sector de la restauración. También tiene una consultoría gastronómica y se dedica a la divulgación como colaborador en diferentes medios.

En su trayectoria ha recibido varios premios, entre los que destaca el Premio Nacional de Gastronomía por la obra 'Asfalto culinario. El laboratorio de Arzak'.