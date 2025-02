La vizcaína Nagore Robles se rompe al hablar de su infancia: «No nací en una casa fácil»

L. Gil Martes, 4 de febrero 2025, 10:58 Comenta Compartir

Los concursantes de 'Bake Off: famosos al horno' se han enfrentado este lunes a una de las pruebas más complicadas. Al menos, a nivel psicológico. Además de tener que crear una casa con galletas, también han tenido que crear con bizcocho la habitación de su adolescencia. Ahí es cuando se ha abierto la caja de los recuerdos. Y para algunos, más bien para algunas, ha sido más duro que para otros. La vizcaína Nagore Robles, que dio el salto televisivo de la mano de Gran Hermano y se convirtió en asidua de las tertulias de los realities, sorprendió a todos al romperse en plena grabación al echar la vista atrás. «No nací en una casa fácil», reconoció.

La colaboradora reveló que su vivienda de niña -es natural de Basauri- era pequeña. «45 metros cuadrados a un patio y un cuarto sin ascensor», ha arrancado. Sus palabras llevaron a cierta confusión, ya que sus compañeros de programa no tenían claro si se refería a la casa de su infancia, la real, o a la que había creado con galletas -era de la más pequeñas-. Ha sido poco después cuando Nagore se ha venido completamente abajo. Ha sido al presentar su habitación de bizcocho. No ha podido la tertuliana contener las lágrimas. «Es un poco el 'universo de Nagore'», ha apuntado. «Me cuesta contarlo». Sus compañeros han empezado a aplaudir para animarla a continuar su exposición. «No nací en una casa fácil. Fue muy complicada mi infancia y mi adolescencia, entonces yo he creado mi universo», se ha sincerado.

Reconoce Nagore que supo hacerse fuerte ante las adversidades gracias a la «fortuna» de cruzarse con «personas maravillosas» en su vida. «Una mujer que me cuidaba y tenía un hijo informático con una habitación llena de ordenadores y de teléfonos y allí jugaba. Me encantaba», ha relatado. «Gracias a esas personas me he convertido en la mujer que soy», ha añadido.

«Evidentemente, también gracias a mí y a mi esfuerzo, a la terapia y al humor que siempre ha sido mi salvavidas», ha zanjado. «Con lo divertida que soy, he traído el drama», ha bromeado, arrancando un aplauso a sus compañeros.