La vidente vasca con el tarot más euskaldun: «Te ha salido Ortuzar...»

G. C. Sábado, 12 de abril 2025, 11:38 | Actualizado 11:56h. Comenta Compartir

El programa 'Vaya Semanita' también bucea en el porvenir. Lo ha hecho con un divertido sketch protagonizado por Kontxi, «la vidente vasca». «Si necesitas saber tu futuro, yo soy la persona indicada. Ven a mi consulta y te haré el spoiler de tu vida», promete la protagonista, interpretada por la actriz Maribel Salas, de uno de los últimos gas del programa ETB 2.

«Estas cartas son muy raras», se queja la primera clienta, interpretada por Miriam Cabeza. «Es el tarot vasco, adaptado a nuestra idiosincrasia. Estas cartas son mágicas porque están creadas con papel obtenido del primigenio árbol de Gernika», se justificaba la vidente. Y comienza a darle la vuelta a las cartas, cuyo dorso muestra la ikurriña. «¡Ah! Te ha salido Ortuzar. Vas a tener unos años muy buenos en el trabajo, pero al final... te van a sustituir», lamenta. «¿Cuándo van a ascender a mi marido?», insistía la mujer. «Ay, amatxu... te ha salido la carta del tren de alta velocidad. No va a llegar nunca», se encogía de hombros.

Otro curioso, en esta ocasión un personaje interpretado por Diego Pérez, acude ansioso por saber su futuro junto a su pareja. «Te ha salido la carta de UPyD. Lo vuestro no tiene mucho futuro». Boquiabierto, asegura que es «imposible» porque su novia le ha prometido que es el amor de su vida. Saca otra carta. «Pues ya no piensa igual. Lo que se ve no es lo que nos gustaría, pero es la verdad».

La escena termina intercambiando los papeles. Es la tarotista la que acude a una cita, la que ha concertado con la hacienda foral de Bizkaia. «Lo veo negro, muy negro», le adelanta el funcionario. «¿Habla de mi porvenir?». «No, de su declaración de la renta. Veo un futuro multazo de otra dimensión por no declarar».