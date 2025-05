El vacile de Helena Resano y Sandra Golpe a Jorge Fernández por llegar tarde: «Qué mandonas las de informativos»

S. O. Martes, 27 de mayo 2025, 11:13 Comenta Compartir

La Fundación Fero celebró este lunes una gala benéfica en Barcelona a la que asistieron numerosos rostros conocidos de la televisión. Entre ellos, Jorge Fernández, que se llevó una pequeña reprimenda de sus compañeras de Atresmedia, Helena Resano y Sandra Golpe, por llegar tarde al coche que les recogía para acudir al acto.

El divertido momento lo ha compartido el presentador vasco en su perfil de Instagram. En un vídeo se ve al conductor de 'La ruleta de la suerte' salir del hotel y encontrarse con las dos presentadoras de informativos -Resano en La Sexta y Golpe en Antena 3-, que le echan la bronca. «¿Cómo puede que ser que dos señoritas que han hecho un informativo, se han cogido un avión y han venido derrapando tengan que esperar al caballero?», le lanza la periodista navarra en tono de vacile.

Es entonces cuando el que fuera Mister España da su explicación y asegura que «el caballero no ha fallado. Me han dicho a 30 y son y 27», dice enseñándoles el móvil. Fernández no dudó en publicar en su perfil de Instagram la anécdota.

«Me encanta eso que me dice @helenaresano de 'vas a ir a instagram' como cuando éramos pequeños y decíamos 'vas a ir a la seño'. Uno que llega 4 min antes y se come la bronca no sólo de Helena, si no tb de @sandra_golpe. Jode qué mandonas las de informativos, con eso de que son las mimadas de la cadena…», ha escrito de broma.