Trump se deshace en halagos hacia Kate Middleton en Windsor

Durante su visita oficial al Reino Unido, Donald Trump elogia a la princesa de Gales en un acto solemne con la realeza británica

Leire Moro

Leire Moro

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:40

La monarquía británica ha recibido en el castillo de Windsor al presidente de EE UU, Donald Trump, este miércoles, en lo que es la segunda visita oficial al Reino Unido. Los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, recibieron en un primer momento a Trump y su esposa, Melania, para después unirse a los reyes Carlos III y Camila.

Uno de los momentos más comentados del protocolario evento ocurrió cuando el presidente Trump se encontró con Kate Middleton. El presidente no dudó en lanzarle un piropo. «Es hermosa, muy hermosa», unas palabras que han transcendido rápidamente en la prensa internacional.

La jornada incluyó una ceremonia militar con más de 1.300 efectivos del ejército británico, salvas de cañón y una procesión en carruaje junto a los reyes británicos. En el patio del castillo, Trump pasó revista a la guardia de honor, en lo que se consideró una ceremonia sin precedentes.

