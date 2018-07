Tana, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, evacuada de Ghana tras ser amenazada Fran Rivera junto a su hija Tana. / E. C. La joven está realizando un voluntariado en África EL CORREO Viernes, 27 julio 2018, 18:17

Tana Rivera, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, ha tenido que ser evacuada de Ghana por su seguridad. La joven, que se encontraba de voluntariado en África junto a la ONG Yes We Help, ha vivido un episodio de máxima tensión junto a otros compañeros.

El martes por la tarde tres hombres armados irrumpieron en su residencia y amenazaran a los jóvenes y adolescentes que allí se encontraban. Según explicaron unas amigas a La Vanguardia, Tana Rivera se vio obligada a salir del país escoltada junto al resto de colaboradores.

Todos los voluntarios alojados en dichas instalaciones fueron avisados de que la embajada española preparaba una escolta para llevarlos a Accra, y les avisó de que si se quedaban era «bajo su responsabilidad». Parece que la hija del torero no dudó un instante y desde este jueves por la tarde se encuentra sana y salva en Madrid junto a sus familiares y amigos.

En un vídeo grabado por uno de los voluntarios se escuchan como una de estas personas armadas amenaza con «arrestar a cualquiera de vosotros» y les advierte que la embajada española no tiene poder sobre ellos.

Los padres de la joven tomaron la medida de enviarla de voluntariado a Ghana después de que suspendiese por segunda vez la EBAU (prueba de acceso a la Universidad). Una medida que les costó 1.500 euros por los 25 días en el país. Un presupuesto que se desglosa en 850 euros para la estancia y las comidas más el coste de los vuelos, el visado y las vacunas necesarias.