Tamara Falcó la lía en 'El Hormiguero' con un polémico estudio sobre el aborto: «No me lo estoy inventando» La marquesa de Griñón generó un tenso debate en el programa de Antena 3

Marina León Viernes, 3 de octubre 2025, 16:42 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

Tras la entrevista a Gloria Estefan, 'El Hormiguero' organizó el jueves su habitual tertulia con Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó. Fue precisamente la marquesa de Griñón la que generó un tenso debate por sus declaraciones en contra del aborto a partir de un estudio científico.

Durante el debate, Pablo Motos se hizo eco de uno de los titulares del día: 'El PP del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una propuesta de Vox que propone informar a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo sobre el síndrome postaborto... que no existe', leyó. El presentador de del programa de Antena 3 comentó que, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tuvo que «recoger cable diciendo que este síndrome no es una categoría científica reconocida», agregó Motos.

Tras esto, los tertulianos se lanzaron a opinar. Tamara Falcó repasó un estudio que rastreó durante 16 años a más de 1,2 millones de mujeres que dieron a luz y las compararon con más de 28 mil mujeres que abortaron: «Este estudio reveló que las tasas de hospitalización por problemas de salud mental fueron más altas después de abortos inducidos que en otros embarazos. El aborto fue asociado con diversos problemas de salud mental, incluyendo la hospitalización por trastornos psiquiátricos, trastornos por consumo de sustancias e intentos de suicidio», informó a sus compañeros, asegurando así de que el «síndrome postaborto» sí que tiene base científica.

Ampliar

Los tertulianos no tardaron en saltar. «Esto que dices tú no es el síndrome postaborto. De lo que has hablado tú puede ser un trauma posterior, una depresión, un problema de autoestima... pero eso no vale«, apuntó Cristina Pardo. «Es lo que están diciendo los expertos, obligar a las mujeres a informarse de algo que no existe, como si las mujeres fueran a abortar de manera frívola. Es muy paternalista», añadió la comunicadora. Juan del Val también se opuso al discurso de Falcó. «El estudio que lee Tamara es el mismo estudio que leyó la portavoz de Vox. Eso no es un estudio científico», declaró. Tamara Falcó señaló que, «aunque puede ser ideológico, también hay estudios. No me lo estoy inventando, lo puedes buscar», se defendió la colaboradora.

Este viernes, Falcó ha compartido su intervención en 'El Hormiguero' en su perfil de Instagram junto a la frase: «Gracias Espíritu Santo por ayudarme siempre en las tertulias». Además del enlace al estudio sobre el que habló en el programa.