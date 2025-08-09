El susto del culturista Joan Pradells haciendo 'pole dance'
El deportista valenciano ha sufrido una aparatosa caída y ha compartido el momento en sus redes
Sábado, 9 de agosto 2025, 18:48
Joan Pradells ha dado un nuevo susto a sus seguidores. El culturista valenciano se ha caído mientras hacía 'pole-dance', tal y como ha mostrado en un vídeo publicado en Instagram. El percance, sin embargo, no ha ido a mayores.
El deportista, que cuenta con más de 700.000 seguidores en redes y que se ha hecho muy popular tras acudir varias varias a veces a 'La Revuelta', se sube a la barra para girar pero esta de descuelga del techo y cae al suelo para asombro de quienes le acompañan. El culturista se da una buena costalada, lo que asusta a sus compañeros de sesión, pero finalmente acaban riéndose al ver que se encuentra en buen estado.
Hace un mes, sufrió un percance bastante más grave. Una intoxicación alimentaria tiró por la borda su participación en el China Pro 2025. Se había preparado durante 6 meses. Sufrió una crisis epilética e, incluso, se desmayó.
«Como sabéis, la semana pasada me llevé todas las comidas preparadas para mi competición en China. Pero hace un par de días me encontraba raro a nivel digestivo, y ayer con la puesta a punto la situación empeoró bastante... Me dio una crisis epiléptica y empecé a echar espuma por la boca», contaba entonces a sus seguidores en Instagram y resto de redes sociales.
Tras varios años practicando rugby y powerlifting, a finales de 2021 empezó a dedicarse al culturismo, una disciplina en la que compite profesionalmente bajo la IFBB (Federación Internacional de Fisioculturismo). P
