Un soltero vizcaíno sobre su cita en 'First Dates': «Le falta un buen...» Arturo, nacido en «Barakaldo y del Athletic de toda la vida», ha conocido a Begoña en el famoso programa de Cuatro

First Dates

Silvia Osorio Viernes, 25 de abril 2025, 12:46

Arturo, nacido en Barakaldo y «del Athletic de toda la vida», se presentó a 'First Dates' para tratar de encontrar el amor. El hombre, que reside en Madrid desde los 4 años, presumió de poder hacer tener a las mujeres varios orgasmos seguidos. Su cita, en cambio, se mostró más tímida, algo «seca», en palabras de este perito judicial.

Begoña, una burgalesa que vive en Sonseca (Toledo), comenzó contándole al vizcaíno que ha estado casada unos 40 años y que no se ha enamorado de más hombres. El soltero sintió que necesitaba un poco de alegría y que tenía que salir de su circulo de confort. Por eso, le contó que él ha viajado mucho, que tiene muchos amigos y que sale mucho con amigos. Le gusta mucho el jazz y le gusta ir a bailar.

Pero después lanzó que a la mujer le faltaba vida e incluso, «un buen polvo o muchos». Tras hablar sobre sexo, se marcharon al reservado y de ahí a la pista de baile. Allí Begoña se animó. Tanto que se besaron y ella se refirió al momento como una «descarga pasional. Me ha gustado, me ha gustado», señaló.

Arturo y Begoña no habían comenzado del todo bien, pero han demostrado que, a veces, las cosas no son como empiezan, sino como acaban. A la mujer le pareció muy «sexi» el beso. El baracaldés también se sintió a gusto y accedió a una segunda cita: «Me lo he pasado bien, hay que conocerse mejor», comentó. Ambos salieron de la mano.