Sergio Ramos sorprende a Pilar Rubio en la final de 'Maestros de la Costura Celebrity'

Pilar Rubio se proclamó ganadora de la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity'. Una final que no se ha visto exenta de polémica en las redes sociales. Los más fans del reality creen que la victoria no fue justa y que el vestido de la última prueba que se merecía ganar no era el de presentadora, sino el de la otra finalista, la drag española Carmen Farala.

Pero dejando de un lado las polémicas, lo que más sorprendió a los espectadores del reality de Televisión Española fue la visita del marido de Pilar Rubio, Sergio Ramos, que acudió junto a la madre de la modelo para apoyarla durante la final. La reacción de Pilar fue inmediata: «¿Cómo se te ocurre venir? ¡Qué nervios!». El futbolista que actualmente juega en C. F. Monterrey de la Primera División de México no dudó en explicar por qué no se podía perder este momento tan importante para ella: «Como tú me apoyas tanto, sabía que esto era importante: una final».

Actualmente, el matrimonio vive separado por cuestiones profesionales; él continúa su carrera deportiva en México y ella presenta Si quiero, de Canal Sur, desde septiembre. La presentadora, con un poco de humor, quiso quitar hierro a la situación: «Ha venido para verme porque si no, no me ve». El futbolista no quiso perder la ocasión de valorar el trabajo que ha habido detrás de la participación de Pilar.

«Se ha volcado en este proyecto desde el principio y, a partir de ahí, le ha dedicado muchísimas horas que le ha tenido que quitar un poco a sus seres más queridos. A los niños, a su esposo, a su madre, a la familia en general», explicaba Sergio Ramos.

El momento más especial llegó cuando el jurado leyó el nombre de la ganadora de la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity'. En cuanto nombraron a Pilar Rubio, se abrazó a Ramos fundiéndose en un beso. Una imagen muy alejada de los constantes rumores de separación del matrimonio.

