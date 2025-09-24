Scottie Pippen tapona una petición de Broncano y suelta una pulla a Michael Jordan La leyenda de los Chicago Bulls, considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, acudió de invitado este miércoles a 'La Revuelta'

Gabriel Cuesta Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:39 | Actualizado 22:50h. Comenta Compartir

David Broncano ha tenido este miércoles a un invitado de altura. De dos metros para ser más exactos. La leyenda de la NBA Scottie Pippen, la mano derecha de los Chicago Bulls de Michael Jordan que conquistaron seis anillos de la NBA, acudió a 'La Revuelta'. El presentador lo recibió al más puro estilo americano, con el tema 'Sirius', de Alan Parsons, el que siempre recibe a la franquicia de Illinois en el United Center. «Me ha traído recuerdos», se reía el alero, uno de los 50 mejores jugadores de la historia del deporte de la canasta.

El cómico le explicó que estuvo revisando algunos de los mejores momentos de su carrera, como las finales del 96. «Fue uno de los mejores momentos de la historia del baloncesto», ensalzaba el humorista sobre un equipo, los Bulls de Jordan, que marcaron un punto de inflexión y proyectaron la NBA al mundo entero. La gran primera piedra para que la liga americana tuviese la repercusión internacional que tiene hoy en día.

De regalo, Pippen le entregó a Broncano un balón firmado. Y una camiseta del 'All Stars inclusivo', una iniciativa que promueve la Fundación Sanitas de baloncesto en silla de ruedas a la que acudirá este jueves en Madrid. A cambio, el presentador le regaló una manta y cojines personalizados con la cara del invitado. Resultó que este jueves es el 60 cumpleaños del '33'. «Buena pinta tienes. Hay que hacerle más regalos», pedía el anfitrión a su equipo.

Llevamos años tirando comida a la boca de Grison, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Vaya honor que nos siga el rollo de esta manera. Grande, Scottie. #LaRevuelta @ScottiePippen pic.twitter.com/z1ZU9Wj7Bt — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 24, 2025

Grison confesó que era uno de los «ídolos de su infancia». «Tenía un póster tuyo en mi habitación». Y le pidió que le lanzase comida a la boca, algo que suele hacer con Broncano. Acertó a la tercera. «¿Te imaginabas que Pippen te tirase una gominola a la boca cuando eres un chaval?», se reía el presentador.

Una calle en su pueblo

A los seis anillos de la NBA, se suman dos oros olímpicos en los Juegos de Barcelona 92 y Atlanta 96. «Todo el mundo estaba asombrado por lo que hacía ese equipo», recordaba el presentador sobre su presencia en la Ciudad Condal. Era la primera ocasión que iban a la cita olímpica los mejores jugadores de la liga estadounidense y arrasaron.

Broncano le preguntó si en Estados Unidos ponen nombre de personas importante a las calles. «Todavía no. Necesito ganar más campeonatos». Aunque algún homenaje le hicieron en su pueblo Hamburg, en Arkansas, como colocar un cartel. Acabó lanzando un mensaje al alcalde para que se la pusieran. «Qué menos que una avenida», pedía. El presentador trató de sonsacarle a Pippen unas zapatillas retro de la época en la que jugaba, un par realmente caro. No coló. «No tengo de la talla 43, cómpratelas», bromeaba el alero. Menudo tapón.

Pippen explicó que suele juntarse con un buen número de los componentes de aquel Chicago Bulls para quedar a cenar. Desveló que Michael Jordan no suele ir. «Tiene su propia gente», se limitaba a decir. «Es difícil mantenerse unidos, han pasado muchos años», ahondaba el invitado ante la cara de incredulidad de Broncano. No es la primera vez que se escenifica la enemistad del invitado con Jordan, al que acusó públicamente de ser una «persona difícil de tratar».

Cerró con las preguntas clásicas. «Son muy fáciles», se reía el conductor de 'La Revuelta'. Pippen no tenía ni idea. ¿Dinero en el banco? «Unos pocos cientos de miles de dólares». No es de extrañar si se tiene en cuenta que es considerado una de las estrellas peor pagadas de la historia. Las cifras eran claras en la temporada del sexto anillo: Jordan cobraba 33 millones y el de Arkansas, tan solo algo menos de 3. ¿Relaciones sexuales en el último mes? «Treinta y tres», contestó con picardía el alero. Un divertido guiño a su dorsal en su gloriosa carrera en los Bulls. El programa retiró una minicamiseta y la dejó colgada dentro del teatro, un homenaje que las franquicias reservan tan solo a sus grandes leyendas.