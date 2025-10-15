Por qué 'La Revuelta' ha pixelado por primera vez a una persona del público Broncano y Bezos conversan con un hombre que pidió mantener su rostro en el anonimato

Desde los inicios de 'La Revuelta' en TVE, en el programa se han escuchado pitidos por palabras malsonantes o por temas como drogas o sexo, y también se han visto trozos de imágenes pixeladas, una peineta, por ejemplo. Sin embargo, hasta ahora, no se había ocultado por completo la imagen de una persona del público, quien sí se lanzó a hablar micrófono en mano pero no quería -o no podía- salir en pantalla.

Esta anécdota ocurrió durante la primera parte en la que Sergio Bezos interactúa con personas del público. El colaborador de Broncano presentaba a José Carlos en la bañera. El hombre había acudido con su amigo Ángel, pero este no quería salir. «Optan a posibles expresidiarios», apuntaba Bezos a la vez que soltaba: «No han dejado claras sus procedencias».

Entonces, Broncano preguntó por qué Ángel no quería que se viera su rostro. «El amigo de José Carlos no quiere salir porque ahora mismo está trabajando. Ha dicho que tenía dentista. Pero está aquí», contestó Bezos. «¿No te llamarás Ángel de verdad,no? Cuidado, que es fácil cruzar datos», espetó el jienense echándose las manos a la cabeza.

😷 A saber lo que ha dicho en el trabajo de excusa para venir de público. Prefiere mantenerse en el anonimato, gente, no le jodáis que le despiden al final. #LaRevuelta pic.twitter.com/vCSAK5qHo0 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 15, 2025

«Me soltaron hace unos años de la cárcel», dijo Ángel para después explicar que «he ido al dentista a las 12 de la mañana y son las 4 de la tarde, lo que pasa es se ha complicado la cosa y llegaré mañana o pasado», afirmó.

La guerra de las audiencias

Después, hubo tiempo para comentar, cómo no, las audiencias. La rivalidad con 'El Hormiguero' continúa en su máximo apogeo y Broncano aprovecha cualquier oportunidad para sacar a relucir sus logros. «Esta semana todos los días hemos sido el programa con más espectadores totales», lanzó el humorista al tiempo que el público le vitoreaba. «Cómo te gusta...», le soltó Grison. El pasado martes, 'La Revuelta' logró 4.500.000 millones de espectadores totales y Motos 4.470.000, si bien el programa de Atresmedia ganó en porcentaje de pantalla. «Gente de buen corazón que nos ve», aportó Bezos.

Milo Jota, por su parte, se sentó en el sofá de Broncano. El cantante y compositor argentino, que presentó su último disco y gira por España, contestó a las preguntas clásicas. En la del dinero, el artista señaló que «se complica por el país del que vengo. Tengo una casa, un auto... Mi familia está cómoda, estable».