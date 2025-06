La respuesta de Iñaki López para aquellos que le insultan llamándole vasco: «El intolerante nunca renuncia a sus clásicos»

Marina León Martes, 24 de junio 2025, 19:54 Comenta Compartir

Iñaki López ha demostrado una vez más que no tiene pelos en la lengua. Esta vez, el periodista vizcaíno ha arremetido contra aquellos que le intentar faltar al respeto llamándole vasco. «Cuando entre los insultos que me lanzan desde un coche (siempre andan con prisa) incluyen el gentilicio 'vasco', me pregunto qué país les gustaría tener», ha escrito este martes en X (antes Twitter). «Intuyo que uno sin más opinión que la suya. Pero, ¿acaso mutilado?», reflexiona.

Entre los comentarios que ha recibido el conocido presentador de La Sexta, destaca el de su mujer, Andrea Ropero, también periodista y colaboradora de 'El Intermedio'. «Al menos hoy se han ahorrado el clásico 'hijos de puta'. Gentuza», responde. Iñaki no lo tiene tan claro. «De eso nada. Lo de 'vasco' siempre trae ese aliño. Por delante o por detrás. El intolerante nunca renuncia a sus clásicos».