El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Retenciones kilométricas en el Txorierri

El regalo que le hacen a Broncano en 'La Revuelta' y que relacionan con Jimmy Kimmel

Brays Efe y Fernando Colomo le entregaron un obsequio el mismo día que Disney decidió que el programa norteamericano volvería a emitirse

B. V.

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:46

El día que Disney dio marcha atrás y decidió que el programa de Jimmy Kimmel volvería este martes a las pantallas de ABC tras su cancelación, Brays Efe quiso regalarle a David Broncano en 'La Revuelta' la gorra de un 'Late Show' de Estados Unidos.

«Es un regalo que veía el futuro. Ahora tiene hasta más sentido», dijo el actor antes de darle el obsequio. «Es la gorra, si no recuerdo mal, del programa que presentaba Jimmy Kimmel antes de que le mandasen a su casa», dijo el presentador. Pero el invitado le corrigió: «No, es el del que presentaba David Letterman. En concreto, la gorra es suya».

El actor acudió al programa junto a Fernando Colomo para presentar 'Las delicias del jardín', la película en la que han trabajado juntos.

Broncano agradeció el obsequio. «Vaya regalo, muy guapo», dijo. La confusión con la gorra continuó. Un compañero de producción les indicó que el programa en cuestión no era el de Jimmy Kimel, sino Stephen Colbert, a quien también han despedido.

Este baile de 'Late shows' dio pie al presentador de 'La Revuelta' a explicar a los espectadores la polémica que ha vivido Estados Unidos la pasada semana no solo con Kimmel, sino con los medios de comunicación que no comulgan con lo que estipula el presidente. «Les han echado, no por hablar de Trump, porque eso lo hace mucha gente, sino porque han hecho chistes sobre Trump. Es curioso, han hecho unos cuantos chistes y les han echado. Es un caso de censura», denunció. «Si el chiste es bueno, tienes más peligro de que te echen, pero si es malo, se olvida», añadió Colomo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  3. 3

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  4. 4 Euskalmet emite un aviso amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia
  5. 5

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  6. 6 El cardiólogo José Abellán explica qué ocurre si echas leche al café
  7. 7 El cariñoso mensaje de Adela González a los hermanos propietarios de la pizzería bilbaína Demaio
  8. 8

    Malos síntomas en el ataque del Athletic
  9. 9

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  10. 10

    La adolescente getxotarra cuya fe ha conmovido el Festival de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El regalo que le hacen a Broncano en 'La Revuelta' y que relacionan con Jimmy Kimmel

El regalo que le hacen a Broncano en &#039;La Revuelta&#039; y que relacionan con Jimmy Kimmel