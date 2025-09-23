El regalo que le hacen a Broncano en 'La Revuelta' y que relacionan con Jimmy Kimmel Brays Efe y Fernando Colomo le entregaron un obsequio el mismo día que Disney decidió que el programa norteamericano volvería a emitirse

El día que Disney dio marcha atrás y decidió que el programa de Jimmy Kimmel volvería este martes a las pantallas de ABC tras su cancelación, Brays Efe quiso regalarle a David Broncano en 'La Revuelta' la gorra de un 'Late Show' de Estados Unidos.

«Es un regalo que veía el futuro. Ahora tiene hasta más sentido», dijo el actor antes de darle el obsequio. «Es la gorra, si no recuerdo mal, del programa que presentaba Jimmy Kimmel antes de que le mandasen a su casa», dijo el presentador. Pero el invitado le corrigió: «No, es el del que presentaba David Letterman. En concreto, la gorra es suya».

El actor acudió al programa junto a Fernando Colomo para presentar 'Las delicias del jardín', la película en la que han trabajado juntos.

Broncano agradeció el obsequio. «Vaya regalo, muy guapo», dijo. La confusión con la gorra continuó. Un compañero de producción les indicó que el programa en cuestión no era el de Jimmy Kimel, sino Stephen Colbert, a quien también han despedido.

Este baile de 'Late shows' dio pie al presentador de 'La Revuelta' a explicar a los espectadores la polémica que ha vivido Estados Unidos la pasada semana no solo con Kimmel, sino con los medios de comunicación que no comulgan con lo que estipula el presidente. «Les han echado, no por hablar de Trump, porque eso lo hace mucha gente, sino porque han hecho chistes sobre Trump. Es curioso, han hecho unos cuantos chistes y les han echado. Es un caso de censura», denunció. «Si el chiste es bueno, tienes más peligro de que te echen, pero si es malo, se olvida», añadió Colomo.