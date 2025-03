La reacción de Juan José Ballesta tras archivarse la causa por agresión sexual: «Me han crucificado»

Marina León Martes, 18 de marzo 2025, 16:01 | Actualizado 16:07h. Comenta Compartir

Queda archivada la causa por presunta agresión sexual que apuntaba como autor a Juan José Ballesta. Así lo ha decidido este martes la jueza encargada del caso, que ha decretado la conclusión del procedimiento al no encontrar evidencias claras en el testimonio aportado por la presunta víctima.

«Quiero dar las gracias a la justicia porque al final todo acaba saliendo», ha declarado a los medios el intérprete, famoso por su papel de 'El Bola' (2000), acompañado por su abogada, Beatriz Uriarte. «Ha sido un año y pico muy duro para mí porque se me han cerrado las puertas de muchos proyectos», confiesa y asegura que «a nivel psicológico lo he pasado muy mal». Durante este tiempo, cuando ha intentado participar en algún proyecto audiovisual, «he recibido como respuesta: 'no trabajamos con agresores sexuales'».

Sobre si va a emprender acciones legales contra la denunciante, Ballesta apunta que no es algo que baraje en estos momentos. «Lo importante es que todo se aclare lo antes posible y volver a hacer mi vida otra vez. Que me vuelvan a salir proyectos y que se me abran todas las puertas que se me han cerrado durante este tiempo», indica.

Así, también cuenta que no le ha faltado trabajo en otros sectores. «He estado trabajando en un software de hostelería, montando cartas digitales y la verdad es que no he parado». También ha explicado que se ha sentido muy juzgado públicamente. «La gente en la calle que no te conoce te tachan, todo el mundo te juzga, me escriben por Instagram... Lo he pasado realmente mal. Me han crucificado».