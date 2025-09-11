El príncipe Harry y el rey Carlos III se reúnen tras casi dos años sin verse El Palacio de Buckingham confirma que padre e hijo tomaron el té en Clarence House, la residencia oficial del monarca en Londres

Tras casi dos años sin verse, el príncipe Harry y su padre el rey Carlos III se reunieron este miércoles en Londres. El Palacio de Buckingham confirmó que padre e hijo tomaron el té en Clarence House, la residencia oficial del monarca en la capital británica, lo que supone un primer paso para tratar de poner fin a la crisis familiar originada después de que el duque de Sussex dejara de ser miembro de la realeza en 2020, cuando se produjo el famoso 'Megxit', que sacudió a la Corona.

El menor de los hijos de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales se marchó con su esposa Meggan Markle y su hijo a Estados Unidos, abandonado sus funciones como miembros activos de la realiza. Harry vio a su padre por última vez en febrero de 2024, poco después de que se anunciara que el rey estaba recibiendo tratamiento por un cáncer.

Este lunes, el duque de Sussex voló a Gran Bretaña para una serie de compromisos y, este miércoles, visitó un centro de investigación que se especializa en mejorar el tratamiento de las víctimas con heridas por explosiones. Se especulaba con un posible reencuentro con su padre, que finalmente se confirmó en la tarde de ayer.

El príncipe Guillermo, en Cardiff

Según informa el diario 'The Sun', Harry fue fotografiado en el asiento trasero de su Range Rover a su llegada a Clarence House a las 17.21 horas (hora inglesa). Antes, el rey Carlos III, interrumpió sus vacaciones en Balmoral y fue visto abordando un avión real procedente de Escocia poco antes de las 14.00 horas. La reunión entre padre e hijo duró unos 55 minutos. Por el momento, no han trascendido detalles sobre los asuntos que trataron.

En cambio, no hubo encuentro con su hermano Guillermo. Según publica la prensa británica, el príncipe de Gales aún no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra. Este miércoles acudió a un compromiso en Cardiff con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.