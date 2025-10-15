El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El polémico comentario sobre Lucas que Andy difunde en su Instagram: «Aquí se ve la arrogancia»

El dúo gaditano se despidió de los escenarios en Madrid tras dos décadas de trayectoria bajo un clima de tensión entre los dos artistas

A.M.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:05

El viernes Andy y Lucas se despidieron de los escenarios para siempre. El dúo gaditano decía adiós en Madrid tras dos décadas de trayectoria musical y bajo un clima de tensión entre los dos artistas. Lucas lloraba de la emoción, mientras que Andy caminaba en silencio en la otra punta del escenario.

El público pudo percibir la tensión que rodeaba a los cantantes cuando Lucas cogió un cuaderno y leyó unas palabras dedicadas a Andy. «Gracias a mi hermano de vida por cada canción, por cada risa, por cada locura y también por cada momento difícil que hemos vivido. Hemos crecido juntos. Hoy cerramos un ciclo y lo hacemos con el corazón lleno porque esto más que un final es una celebración de la amistad y de lo que logramos juntos», pronunció Lucas con el llanto en la garganta. Después se fundió en un abrazo con Andy.

A la otra parte se le vio incómoda. Andy miraba cabizbajo y al público mientras su compañero se rompía en el adiós del dúo. Ni siquiera se esforzó en corresponderle en el abrazo. Esa distancia que quedó reflejada en el último concierto en Madrid cobra más fuerza en las últimas horas tras las publicaciones del propio Andy en su perfil de Instagram.

El cantante, que ahora inicia su carrera en solitario, compartió las palabras de una de sus amigas donde decía que «la elegancia y el silencio siempre ganan». En la imagen se reproducía el emotivo vídeo de despedida de Lucas.

No fue la única polémica publicación que compartió Andy en sus redes sociales. Otra amiga de Andy se hacía eco de la tensión entre los dos artistas con un vídeo donde los cantantes adoptaban posturas distintas sobre el escenario. En el texto se leía que «aquí se ve la arrogancia y la humildad» y que «uno en hombros piensa en ser un rey y el otro camina siendo humilde». Andy lo compartió con sus seguidores.

