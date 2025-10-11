El final más polémico de Andy y Lucas: de la tensión en su último concierto al anuncio de una carrera en solitario El dúo gaditano se despidió de los escenarios en Madrid tras dos décadas de trayectoria

Madrid acogió este viernes el último concierto del anunciado fin de Andy y Lucas. El dúo gaditano, inmerso en varias polémicas en los últimos tiempos, se despidió de sus fans con una actuación en el Palacio de Vistalegre de Madrid que, aunque fue emotiva, también estuvo salpicada por las tensiones entre ambos y por un desplante a la prensa. Y, ni 24 horas después, continúa la controversia, ya que Andy ha anunciado este mismo sábado que emprende su carrera en solitario.

El final del grupo que se catapultó a la fama con 'Son de amores' ha sido bastante comentado. En las últimas semanas han cancelado varios conciertos de su gira de despedida 'Nuestros últimos acordes' por supuestos «problemas de producción», uno de ellos el previsto para Bilbao el pasado 28 de septiembre.

Después de más de 20 años de éxitos, los artistas terminan su etapa musical rodeados de tensiones personales, mensajes ocultos en las redes sociales y revelaciones incómodas. En noviembre de 2023, Andy y Lucas anunciaron su separación tras la cardiopatía isquémica que sufría Lucas y que le impedía seguir el ritmo de los escenarios. Pero lo que se inició como una despedida sentimental se ha convertido en una separación con sabor agridulce dos años después, algo que se constató ayer también en Madrid.

A eso de las 21.30 horas, bajo la ovación del público, Andy y Lucas hicieron su aparición. En el escenario se percibió que la complicidad entre ambos ya no es la misma que antaño. Ni abrazos, ni miradas, ni gestos espontáneos de cariño o admiración. Nada. Antes, en el encuentro con la prensa, declinaron hacer declaraciones. Se limitaron a posar para los fotógrafos.

Sólo Lucas, que sigue con los problemas en su nariz, dijo unas palabras: «Hoy no es día para hablar de esto. Estamos súper nostálgicos. Solo queremos brindar por ustedes, por el escaparate», aseguraban a los periodistas. «Hemos intentado ser un grupo de ejemplo, lo más amable posible. Entender que no es día para hablar. No queremos estropearla como no nos gustaría ir a vuestra boda a estropearla», proseguía para terminar diciendo «intentamos ser lo más amables posible». Andy, por su parte, se mantuvo en silencio. Ni una palabra.

Estaba esperando para hablar a través de Instagra, ya que este sábado Andrés Morales ha anunciado su carrera en solitario: «Andy, integrante del icónico dúo 'Andy y Lucas', abandona la formación para emprender carrera en solitario», ha escrito en la conocida red social. «El single de presentación de su primer álbum como solista verá la luz antes de Navidad, dando el pistoletazo de salida a uno de los proyectos más esperados y prometedores de 2026».

